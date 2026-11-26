بررسی عملکرد شبکه ماهواره‌ای راسوت روسیه و محدودیت‌های آن در مقابل استارلک اسپیس‌ایکس. تحلیل هزینه، تعداد ماهواره و تأثیر بر جنگ پهپادی در اوکراین.

شبکه ارتباطات ماهواره‌ای راسوت در مدار پایین زمین توسط روسیه طراحی شده تا وابستگی نظامی این کشور به استارلک کاهش یابد. با وجود فعال نبودن رسمی استارلک در خاک روسیه، نیروهای این کشور از پایانه‌های تهیه شده از کشورهای ثالث استفاده می‌کردند. در اوایل سال ۲۰۲۶، اسپیس‌ایکس با همکاری وزارت دفاع اوکراین سامانه‌ای برای ثبت پایانه‌های مجاز ایجاد کرد.

فعال‌شدن این سامانه منجر به غیرفعال‌شدن پایانه‌های روسیه و اختلال در ارتباطات نظامی این کشور شد. سازمان اطلاعات نظامی اوکراین اعلام کرد روسیه از راسوت برای پشتیبانی از حملات پهپادی استفاده می‌کند. این شبکه تبادل اطلاعات دوطرفه میان پهپادها و اپراتورها را فراهم می‌سازد.

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محدودیت‌های فنی و تعداد ماهواره‌های راسوت

نخستین پرتاب ماهواره‌های تولید انبوه راسوت در مارس و ژوییه ۲۰۲۶ انجام شد. طبق اطلاعات منتشرشده، روسیه در این دو پرتاب مجموعا ۳۲ ماهواره به مدار فرستاده است. این تعداد در مقایسه با بیش از ۱۰ هزار ماهواره شبکه استارلک بسیار محدود است. به همین دلیل، راسوت هنوز نمی‌تواند پوشش پیوسته‌ای بر تمام خاک اوکراین فراهم کند.

ارتباط در شبکه راسوت تنها در زمان عبور ماهواره‌ها از مناطق مورد نظر برقرار می‌شود. گئورگی تریشکین، تحلیلگر پرتاب‌های فضایی، به دویچه وله گفته است روسیه قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ شبکه‌ای مستقل شامل ۲۹۲ ماهواره ایجاد کند. با این حال، حتی در صورت تحقق این هدف، راسوت از نظر تعداد ماهواره و کیفیت خدمات همچنان با استارلک فاصله خواهد داشت.

هزینه تولید و وابستگی به قطعات خارجی

تریشکین معتقد است شرکت روسی در تولید تجهیزات زمینی نیز با محدودیت روبه‌رو است. به گفته او، پایانه‌های راسوت به قطعات خارجی وابسته هستند و هزینه تولید آنها از تجهیزات استارلک بیشتر است. سرگئی بسکرستنوف، مشاور رئیس‌جمهور اوکراین در حوزه ارتباطات نظامی، هشدار داده است که راسوت می‌تواند به ارتش روسیه امکان دهد پهپادهای خود را در مناطق بیشتری کنترل کند.

راسوت هنوز در مرحله توسعه و گسترش قرار دارد. این شبکه می‌تواند توان ارتباطی روسیه را افزایش دهد، اما برای رسیدن به سطح استارلک به تعداد بسیار بیشتری ماهواره، تجهیزات زمینی ارزان‌تر و پیشرفت‌های فنی قابل توجه نیاز دارد. چنین ارتباطی ممکن است مقاومت پهپادها در برابر جنگ الکترونیک را افزایش دهد هرچند میزان واقعی این توانایی هنوز به‌طور مستقل مشخص نشده است.