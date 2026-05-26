نوسان شدید قیمت ملک پس از شایعات توافق ایران و آمریکا، فروشندگان را وادار به حذف آگهی‌ها و مسدود کردن فایل‌های فروش کرده؛ در حالی که تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای و نوسانات بورس، دوره‌ای از اضطراب اقتصادی را به تصویر می‌کشند.

روند نوسان شدید قیمت مسکن در تهران پس از شنیدن شایعاتی درباره توافق احتمالی ایران و ایالات متحده، باعث شد تا تعداد زیادی از آگهی‌های فروش مسکن از پلتفرم‌های آنلاین حذف شوند و فایل‌های مشاوران املاک به حالت تعلیق درآیند.

فروشندگان این بازار، به یاد خاطره جمعی دوران دولت محمود احمدی‌نژاد، که در آن زمان نوسانات شدید قیمت‌ مسکن تبدیل به محرکی برای تبدیل صاحب‌خانه‌ها به مستأجرین شد، از ریسک‌پذیری صرف‌نظر کرده و ترجیح می‌دهند دارایی‌های بزرگ خود همچون ملک و خودرو را در وضعیت کنونی نگه دارند. در این میان، شنیدن اظهارات متناقض دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که بارها به احتمال نزدیک شدن به توافق اشار­ه کرده بود، اعتماد عمومی را بیشتر تحت فشار قرار داده و بسیاری از معامله‌گران را به سمت احتیاط سوق داده است.

در همان دوره، تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای نیز به چشم می‌خورد؛ چین طرحی چهارماده‌ای برای صلح خاورمیانه ارائه داد و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به چین سفر کرد. از سوی دیگر، سفرهای دیپلماتیک محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، اعضای ارشد تیم مذاکرات ایران، به قطر و حضور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در این مذاکرات، نشانگر آگاهی دیپلماتیک گسترده نسبت به شرایط اقتصادی منطقه است.

این تحولات در کنار خبرهای مرتبط با تهدیدهای تلفیق‌سوشال ترامپ، باعث شد شاخص کل بورس تهران پس از چند ماه رکود، به سمت مسیر صعودی برگشت و نزدیک به چهار میلیون واحد معاملات شود. به همان ترتیب، دلار در صرافی‌های چهارراه استانبول کاهش یافت و طلا و سکه نیز شاهد کاهش قیمت‌های خود بودند. با این وجود، بازار خودرو به روند نزولی خود ادامه داد، اما بازار مسکن به‌طور متفاوتی واکنش نشان داد.

سردرگمی قیمت‌ها منجر به قفل شدن معاملات شد؛ بسیاری از مالکان به دلیل ترس از نوسان‌های ناگهانی، فایل‌های فروش خود را مسدود کرده و حتی آگهی‌های خود را حذف کردند. یکی از مالکان یک آپارتمان ۱۰۰ متری در خیابان خوش تهران که قبلاً آن را با ۲۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع آگهی کرده بود، پس از شنیدن خبرهای توافق نزدیک بین ایران و آمریکا، قیمت را به ۲۰۰ میلیون تومان و سپس به ۱۸۰ میلیون تومان کاهش داد، اما در نهایت تماماً از فروش منصرف شد.

صاحب ملک دیگری در بلوار مرزداران نیز به یادش ندارند که در سال ۱۳۹۱، شوک ناگهانی قیمت مسکن باعث شد صاحبان خانه‌ها بدون توان خرید جایگزین، به مستأجر تبدیل شوند. این تجارب نشان می‌دهد که ریسک‌های بزرگ اقتصادی، بخصوص در کشوری که همواره با تورم‌ مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند باعث واکنش‌های هماهنگ در بازارهای مختلف شود؛ از مسکن تا بورس.

به همین دلیل، حتی اگر مذاکرات با آمریکا به‌سرعت پیش برود، حضور شفاف و مستمر نهادهای مالی و خبری داخلی برای جلب اعتماد عمومی ضروری است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بازار مسکن توافق ایران-آمریکا نوسان قیمت تورم بورس تهران

United States Latest News, United States Headlines