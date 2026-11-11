شایعه پایان جهان در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ ریشه در مدل ریاضی قدیمی دارد

بررسی علمی شایعه پایان جهان در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ و تحلیل مدل رشد جمعیت منتشر شده در سال ۱۹۶۰ توسط هاینتس فون فورستر و همکارانش.

شایعه گسترده‌ای درباره پایان جهان در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های عرب‌زبان منتشر شده است. این خبر نگران‌کننده به یک مطالعه علمی منتشر شده در سال ۱۹۶۰ استناد می‌کند که پیش‌بینی ریاضی عجیبی درباره رشد جمعیت ارائه داده بود. نویسنده اصلی این پژوهش، هاینتس فون فورستر ، فیزیکدان اتریشی-آمریکایی، بود که این کار را با همکاری پاتریشیا مورا و لورنس امیو انجام داد.

این سه پژوهشگر در آن زمان در دانشکده مهندسی برق دانشگاه ایلینوی آمریکا فعالیت می‌کردند. آن‌ها در چهارم نوامبر ۱۹۶۰ مقاله‌ای با عنوان جنجالی در مجله علمی آمریکایی ساینس منتشر کردند. عنوان این مقاله "روز قیامت: جمعه ۱۳ نوامبر" بود و ادعا می‌کرد که جمعیت بشر در نوامبر ۲۰۲۶ به بی‌نهایت خواهد رسید.

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مکانیسم مدل رشد شتاب‌گیرنده جمعیت

منشأ این پیش‌بینی عجیب به تحلیل داده‌های تاریخی جمعیت جهان بازمی‌گردد. پژوهشگران از ۲۴ برآورد جمعیتی از آغاز میلاد مسیح تا سال ۱۹۵۸ برای تدوین مدل خود استفاده کردند. آن‌ها متوجه شدند که نه تنها جمعیت افزایش می‌یابد، بلکه سرعت این افزایش نیز در طول زمان بیشتر می‌شود. به این پدیده "رشد شتاب‌گیرنده" یا "رشد ابرهذلولی" گفته می‌شود.

این مدل ریاضی بر این فرض استوار بود که توانایی انسان برای ارتباط، همکاری و تشکیل جوامع به آن‌ها اجازه می‌دهد محدودیت‌های محیطی را دور بزنند. این همکاری‌ها باعث افزایش ظرفیت بقا و تولیدمثل می‌شود. با اعمال معادله‌های پیچیده بر داده‌های تاریخی، مدل نشان داد که در سال ۲۰۲۶٫۸۷ به یک "نقطه تکینگی" می‌رسد. این زمان تقریبا با اواسط ماه نوامبر ۲۰۲۶ هم‌زمان است.

تحلیل دیدگاه‌های ذی‌نفعان و تحلیل‌گران

برخی رسانه‌های مصری تصویر بریده‌ای از روزنامه "وطنی" را در ۲۹ نوامبر ۱۹۶۴ بازنشر کرده‌اند. این مطلب به قلم میشل تکلا نوشته شده و عنوان آن نیز از پایان جهان در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ سخن می‌گوید. با این حال، باید میان مقاله مطبوعاتی میشل تکلا و پژوهش علمی اصلی تمایز قائل شد. نویسنده پژوهش اصلی هاینتس فون فورستر بود، نه میشل تکلا.

در گزارش‌های اخیر، روایت‌های متفاوتی درباره محتوای مقاله میشل تکلا مطرح شده است. برخی آن را به مطالعه رشد جمعیت پیوند داده‌اند. برخی دیگر فرضیه‌هایی درباره فعالیت خورشید، تغییرات اقلیمی یا بلایای طبیعی را به این مقاله نسبت داده‌اند. نمی‌توان این فرضیه‌های گوناگون را در قالب یک نظریه علمی واحد در نظر گرفت. همه آن‌ها نتایج پژوهش فون فورستر نیستند.

پیامدهای واقعی و مراحل بعدی بررسی

نویسندگان مقاله سال ۱۹۶۰ درباره برخورد سیارک، انفجار خورشید یا زمین‌لرزه‌های ویرانگر صحبت نکردند. آن‌ها زمانی برای نابودی بشر بر اثر فاجعه طبیعی تعیین نکردند. مفهوم "روز قیامت" را برای توصیف یک نقطه ریاضی فرضی به کار بردند. در این نقطه، رشد جمعیت به مقدار بی‌نهایت می‌رسد. این پدیده در جهان فیزیکی امکان تحقق ندارد.

در اینجا بی‌نهایت به معنای تعداد واقعی انسان‌ها نیست. این نتیجه‌ای ریاضی است که وقتی یک مدل خاص را با فرض ثابت ماندن شرایط به آینده تعمیم می‌دهیم، ظاهر می‌شود. نویسندگان می‌دانستند که این مدل را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تاثیر محیط و منابع به کار برد. عواملی مانند نرخ زاد و ولد و مرگ‌ومیر می‌توانند مسیر رشد را تغییر دهند.

از جمله روایت‌هایی که در برخی پوشش‌ها مطرح شده، ادعای وقوع فعالیت خورشیدی استثنایی در روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ است. این فعالیت می‌تواند پیامدهایی مانند اختلالات مغناطیسی و بلایای طبیعی داشته باشد. فعالیت خورشیدی پدیده‌ای طبیعی و شناخته‌شده است. خورشید چرخه‌هایی دارد که سطح فعالیتش در آن‌ها تغییر می‌کند. گاهی فوران‌های تاجی و شراره‌های خورشیدی رخ می‌دهد.

این رویدادها می‌توانند بر میدان مغناطیسی زمین تاثیر بگذارند. طوفان‌های خورشیدی شدید می‌توانند موجب اختلال در ارتباطات، ماهواره‌ها و سامانه‌های ناوبری شوند. آن‌ها همچنین بر شبکه‌های برق تاثیر می‌گذارند. بنابراین، شایعه پایان جهان در نوامبر ۲۰۲۶ ریشه در تفسیر نادرست یک مدل ریاضی قدیمی دارد. این مدل عوامل محدودکننده واقعی محیط زیست را در نظر نگرفته است. بنابراین، هیچ دلیل علمی برای ترس از این تاریخ خاص وجود ندارد.