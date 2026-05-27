شایعه پاداش ۲۵۰ میلیاردی تیم ملی تکذیب شد

خبر پاداش ۲۵۰ میلیارد تومانی به تیم ملی فوتبال ایران که پس از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال منتشر شد، توسط پیگیریهای خبرنگاران تکذیب شد. تیم ملی در آستانه جام جهانی از کمترین حمایت برخوردار است و این شایعه میتواند حاشیهای بیفایده ایجاد کند.

اخیراً شایعه ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه به امیر قلعهنویی و تیم ملی فوتبال ایران پاداش ی ۲۵۰ میلیارد تومانی تعلق گرفته است.

این خبر بلافاصله پس از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در برخی رسانهها منتشر شد و واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. اما با پیگیریهای خبرنگاران مشخص شد که این ادعا اساساً نادرست است و هیچگونه مصوبهای در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که تیم ملی ایران در آستانه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و هرگونه حاشیهسازی میتواند تمرکز بازیکنان و کادر فنی را تحت تأثیر قرار دهد.

واقعیت این است که تیم ملی فعلی با هدایت کادری تمام ایرانی، نسبت به ادوار گذشته از کمترین حمایتهای مالی و معنوی برخوردار بوده است. از زمان صعود به جام جهانی بیش از یک سال و سه ماه میگذرد، اما کادر فنی و بازیکنان هرگز در مصاحبههای خود موضوع پاداش را مطرح نکردهاند. آنها تمام تمرکز خود را روی آمادهسازی تیم برای مسابقات جهانی معطوف کردهاند.

بنابراین انتشار چنین خبری نه تنها صحت ندارد، بلکه میتواند تنشهای بیجایی ایجاد کند و توجه را از اهداف اصلی تیم منحرف سازد. باید توجه داشت که فوتبال ایران در شرایط حساسی قرار دارد و نیاز به وحدت و حمایت همهجانبه دارد. شایعات بیاساس مانند پاداش ۲۵۰ میلیاردی تنها باعث ایجاد شکاف میان مردم و تیم ملی میشود. فدراسیون فوتبال نیز باید با شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق، از بروز چنین حواشی جلوگیری کند.

در شرایطی که تیم ملی با مشکلات عدیدهای مانند کمبود منابع مالی و محدودیتهای بینالمللی دست و پنجه نرم میکند، وظیفه رسانهها و مسئولان است که فضایی آرام و حمایتگرانه ایجاد کنند تا تیم بتواند با آمادگی کامل در جام جهانی حاضر شود. این حاشیهسازیها در حالی صورت میگیرد که تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی به اردوها و بازیهای تدارکاتی نیاز دارد، اما برخی عوامل داخلی و خارجی سعی در تضعیف روحیه تیم دارند.

باید یادآور شد که فوتبال جای انتقامگیری نیست و همه باید دست به دست هم دهند تا سربلندی ایران در بزرگترین رویداد ورزشی جهان رقم بخورد. امید است که با تکذیب این شایعه، تمرکز تیم ملی بر آمادهسازی باقی بماند و از این پس شاهد اخبار و گزارشهای واقعی و سازنده درباره فوتبال ایران باشیم





