شاهزاده رضا پهلوی: غرب باید از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت کند

شاهزاده رضا پهلوی در برلین خواستار حمایت قاطع غرب از مردم ایران برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شد و از رویکرد منفعلانه اروپا انتقاد کرد. او همچنین مورد حمله با سس گوجه فرنگی قرار گرفت.

شاهزاده رضا پهلوی ، وارث تاج و تخت پیشین ایران ، در نشستی خبری در برلین ، پایتخت آلمان ، خواستار حمایت قاطع کشورهای غرب ی از مردم ایران در جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شد.

او با انتقاد تند از رویکرد منفعلانه اروپا، این قاره را به بی‌تفاوتی در قبال سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی در ایران متهم کرد. شاهزاده پهلوی بر این باور است که سکوت و نظاره‌گری جوامع دموکراتیک غربی، تنها به افزایش تلفات در میان معترضان منجر خواهد شد. او به طور مشخص خواستار اقداماتی نظیر اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی و همچنین فراهم کردن دسترسی آزادانه شهروندان ایرانی به اینترنت، که توسط دولت ایران مسدود شده است، شد.

این درخواست‌ها در راستای حمایت عملی از جنبش اعتراضی و مقابله با سرکوب اطلاعاتی و محدودیت‌های ارتباطی در ایران مطرح شده‌اند. شاهزاده رضا پهلوی ضمن رد قاطع هرگونه مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی، این اقدام را به مثابه نوعی دلجویی و اعطای مشروعیت به یک نظام سرکوبگر دانست. او تاکید کرد که مذاکره با افرادی که در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی نقش دارند، نه تنها راهگشا نیست، بلکه به تداوم این سرکوب دامن می‌زند.

شاهزاده پهلوی به طور خاص به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد ایران با آمریکا، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه سابق، اشاره کرد و آنها را به عنوان چهره‌های کلیدی در سرکوب اعتراضات معرفی نمود. او از نحوه تصویرسازی رسانه‌های غربی از این افراد به عنوان «عملگرا» به شدت انتقاد کرد و این رویکرد را گمراه‌کننده و خطرناک ارزیابی نمود.

او معتقد است که باقی ماندن جمهوری اسلامی در قدرت، به ناگزیر به وقوع جنگ‌های بیشتر در منطقه منجر خواهد شد. این هشدار، نشان‌دهنده نگرانی عمیق شاهزاده پهلوی از بی‌ثباتی منطقه‌ای و نقش مخرب جمهوری اسلامی در تشدید تنش‌هاست. در جریان سفر شاهزاده رضا پهلوی به برلین، او مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت. این حادثه در حالی رخ داد که شاهزاده پهلوی پس از برگزاری نشست خبری از ساختمان کنفرانس مطبوعاتی فدرال خارج می‌شد.

فرد مهاجم با پاشیدن سس گوجه‌فرنگی به گردن و شانه‌های شاهزاده پهلوی، اقدام به این حمله نمادین کرد. پلیس آلمان به سرعت وارد عمل شده و فرد مهاجم را بازداشت کرد. تحقیقات برای روشن شدن انگیزه و هویت کامل این فرد همچنان ادامه دارد. شاهزاده پهلوی با وجود این حمله، واکنش خاصی نشان نداد و به هواداران خود دست تکان زد.

این اقدام او، نشان‌دهنده خونسردی و تعهد او به ادامه مبارزه برای آزادی ایران است. شاهزاده پهلوی همچنین از عدم پیشنهاد ملاقات توسط دولت آلمان، به ویژه صدراعظم فردریش مرتس، انتقاد کرد و این موضوع را شرم‌آور خواند. این سفر بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر شاهزاده پهلوی برای جلب حمایت بین‌المللی از جنبش اعتراضی در ایران و ایجاد فشار بر نظام جمهوری اسلامی است.

او پیش از این نیز سفرهایی به سوئد و ایتالیا داشته و با سیاستمداران و نمایندگان پارلمان این کشورها دیدار کرده است





