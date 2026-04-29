شاهزاده رضا پهلوی: فشار بر جمهوری اسلامی باید تا انتها ادامه یابد

شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تاکید کرد که فشار بر جمهوری اسلامی باید با هدف قرار دادن زیرساختهای رژیم ادامه یابد تا مردم ایران فرصتی برای بازگشت به خیابانها پیدا کنند. او همچنین به قتلعام ۴۰ هزار نفر در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی اشاره کرد و گفت که رژیم ایران هرگز قصد مذاکره نداشته است. در همین حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دستور آمادهسازی برای محاصره طولانیمدت جمهوری اسلامی را صادر کرده است. رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز با طرح جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از عبور کشتیها در تنگه هرمز مخالفت کردند. ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در مقالهای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود.
شاهزاده رضا پهلوی ، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، تاکید کرد که فشار بر جمهوری اسلامی باید با هدف قرار دادن زیرساختهای رژیم ادامه یابد تا مردم ایران فرصتی برای بازگشت به خیابانها پیدا کنند.
او گفت: «ما سهم خود را بهعنوان یک ملت ادا میکنیم اما به کمکهای بیرونی نیاز داریم. » شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به قتلعام ۴۰ هزار نفر در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی امسال، افزود: «این نمیتواند میراث کشوری باشد که معتقد است مردم ایران باید آزاد شوند. » او همچنین بیان کرد که رژیم ایران، هرگز قصد مذاکره نداشته و احتمالا نخواهد داشت، زیرا در دیانای آنها، همزیستی با دنیای آزاد تعریف نشده است.
به گفته او، رژیم ضعیف شده اما نه تا حد فروپاشی و هنوز بخشهای خاصی از سیستم فعال هستند که باید مورد توجه و هدف قرار گیرند. زمانی که رژیم در آستانه فروپاشی باشد، مردم آماده به دست گرفتن امور خواهند بود. این باید یک کارزار هماهنگ باشد و کمکهای بیرونی نباید در نیمه راه متوقف شود. والاستریت ژورنال بهنقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دستور آمادهسازی برای محاصره طولانیمدت جمهوری اسلامی را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، او جلوگیری از رفتوآمد کشتیها به بندرهای ایران را کمخطرتر از ازسرگیری بمباران یا عقبنشینی میداند. به نظر میرسد این نخستین مورد رسمی از خروج یک نفتکش متعلق به پالایشگاه از خلیج فارس از زمان آغاز درگیری است. بهگفته منابع ژاپنی، خروج این کشتی که از عربستان حرکت کرده نتیجه مذاکرات دولت ژاپن بوده و عوارضی برای آن پرداخت نشده است.
رسانههای جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند که عبور این نفتکش با اجازه ایران انجام شده است. در همین حال، سفارت جمهوری اسلامی در توکیو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد عبور این نفتکش نوشت: «نفتکشی که ژاپن از آن برای واردات مخفیانه نفت ایران در زمانی که ایران بهدلیل ملی شدن صنعت نفت منزوی شده بود استفاده میکرد. نفتکش نیشومارو در آن زمان به ایران در شکستن محاصره کمک کرده بود.
آن نفتکش هم به ایدمیتسو کوسان تعلق داشت. » دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا که میزبان چارلز پادشاه بریتانیا است، گفت: «ما از نظر نظامی آن حریف خاص را شکست دادهایم، و هرگز اجازه نخواهیم داد آن حریف، چارلز هم با من موافق است، حتی بیشتر از من، هرگز اجازه نخواهیم داد آن حریف سلاح هستهای داشته باشد. آنها این را میدانند، و همین حالا خیلی خوب این را میدانند. کشورهای ما در کنار هم ایستادهاند.
» کوین کریمر، سناتور جمهوریخواه آمریکا، پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای رفع محاصره به امید آغاز گفتوگو درباره برنامه هستهای این کشور را «مضحک» و بیمعنی خواند. او تاکید کرد که هدف اصلی دولت دونالد ترامپ این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند. کریمر با اشاره به رویکرد واشینگتن افزود که رییسجمهوری آمریکا راهحل مسالمتآمیز را ترجیح میدهد، اما در عین حال نباید از استفاده از اهرمهای فشار خود هراس داشته باشد.
رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در جده با طرح جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از عبور کشتیها در تنگه هرمز مخالفت کردند و در این موضوع با ایالات متحده همسو شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد در این نشست «موضوعات و مسائل مرتبط با تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین هماهنگی تلاشها برای پاسخ به آنها» مورد بررسی قرار گرفت.
در پی برگزاری این نشست، روزنامه نیویورکپست بهنقل از منابع آمریکایی و منطقهای نوشت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر اخیر خود به عمان پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر اساس آن، ایران و عمان کنترل تنگه هرمز را میان خود تقسیم کنند. با این حال، بهنوشته نیویورکپست عمان که در هفتههای نخست جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، این پیشنهاد را رد کرد؛ موضوعی که به گفته منابع آگاه، تهران را در تلاش برای اعمال حاکمیت بر این گذرگاه حیاتی نفتی با چالش مواجه کرده است.
یک منبع آگاه از تلاشها برای میانجیگری به این روزنامه گفت کشورهای خلیج فارس «ممکن است ببخشند، اما آنچه ایران انجام داده را فراموش نخواهند کرد». ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در مقالهای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود.
ریچارد نفیو، که در دولت بایدن معاون نماینده ویژه در امور ایران بود و در دولت اوباما در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت میکرد و بهعنوان معمار تحریمها شناخته میشود، در مقاله خود ابتدا به تناقضها در مواضع دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که این مواضع از دعوت اولیه به قیام مردم ایران و تغییر رژیم، تا عقبنشینی از این هدف و تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای متغیر بوده است.
بهنوشته نفیو، اگرچه ترامپ مدعی است با حذف رهبران قبلی به نوعی تغییر رژیم دست یافته، اما این برداشت نادرست است، زیرا رهبران جدید، که عمدتا از سپاه پاسداران هستند نهتنها میانهروتر نیستند، بلکه به همان اندازه یا حتی بیشتر تندرو، سرکوبگر در داخل و تهاجمی در خارج هستند
شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی فشار بر ایران تنگه هرمز دولت ترامپ