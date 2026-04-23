شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری در برلین با انتقاد از رویکرد اروپا و آمریکا در قبال ایران، خواستار حمایت از مردم ایران برای سرنگونی رژیم شد. همزمان، اخبار مربوط به افزایش قیمت سوخت و لغو پروازها نیز منتشر شده است.

شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری در برلین با تاکید بر اینکه اگر جمهوری اسلامی بر سر کار بماند، جنگ ‌های بیشتری در پیش خواهد بود، از رویکرد کشورهای اروپا یی در قبال نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

او با اشاره به شکاف عمیق میان روایت رسانه‌های جهانی و واقعیت‌های جاری در ایران، خواستار توجه به صدای مردم ایران شد و تاکید کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به وضعیت باثبات منجر نخواهد شد. شاهزاده پهلوی، رژیم را مسئول اصلی وضعیت جنگی کنونی دانست و حمله به زیرساخت‌های رژیم را خواسته مردم ایران عنوان کرد. او همچنین از دولت آلمان به دلیل تحت فشار بودن از سوی رژیم و عدم دیدار با نمایندگان مردم ایران انتقاد کرد.

در همین حال، شرکت یونایتد ایرلاینز اعلام کرد که به دلیل بحران سوخت، قیمت بلیت‌ها ممکن است تا ۲۰ درصد افزایش یابد و شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی (اس‌ای‌اس) نیز هزار پرواز خود را در ماه آوریل به دلیل افزایش قیمت سوخت لغو کرده است. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ باید با تحویل اورانیوم غنی‌شده به آمریکا موافقت کند.

از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از آمادگی ناوگان زنبوری سپاه برای مقابله با ناوهای آمریکایی خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه مردم ایران به چیزی کمتر از نابودی رژیم بسنده نخواهند کرد، از کشورهای اروپایی خواست تا در سمت درست تاریخ و عدالت بایستند و از مردم ایران حمایت کنند.

او همچنین به صلح‌طلبی مردم ایران و تاریخ غنی این کشور در حمایت از آزادی و حقوق بشر اشاره کرد و خواستار عذرخواهی جهان از مردم ایران به دلیل سال‌ها مماشات با رژیم شد. شاهزاده پهلوی با تاکید بر اینکه رژیم از داخل در حال فروپاشی است، از ورود نیروهای خارجی به کشور برای سرکوب مردم خبر داد و به اقدامات تروریستی رژیم در خارج از کشور، از جمله حمله به رستوران میکونوس و ترور فریدون فرخزاد، اشاره کرد.

او در پایان، از سیاستمداران کشورهای دیگر خواست تا در برابر شر کرنش نکنند و در کنار مردم ایران بایستند





رضا پهلوی جمهوری اسلامی ایران جنگ حقوق بشر مذاکرات قیمت سوخت هواپیمایی آمریکا اروپا

