شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران، نسبت به 'اختلافافکنی، حاشیهسازی و عملیات روانی رژیم' با هدف دور کردن مردم ایران از یکدیگر هشدار داد و 'حفظ امید و همبستگی ملی و تداوم ایستادگی' را وظیفه همه مردم خواند. او همچنین با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی، این حکومت را 'از مردم، از اینترنت و از حقیقت' میترسید و نمایشهای خیابانی آن را 'نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به ضعف و ترس' دانست.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران نسبت به 'اختلافافکنی، حاشیهسازی و عملیات روانی رژیم' با هدف دور کردن مردم ایران از یکدیگر هشدار داد و 'حفظ امید و همبستگی ملی و تداوم ایستادگی' را وظیفه همه مردم خواند.
او همچنین با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی گفت این حکومت 'از مردم، از اینترنت و از حقیقت' میترسد و نمایشهای خیابانی آن 'نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به ضعف و ترس' است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و 'دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد'.
او در بخش دیگری از این پیام، حکومت جمهوری اسلامی را 'فرسوده و درمانده' خواند و گفت مردم ایران از 'مزدورانی که برای نمایشهای تبلیغاتی به خیابان فرستاده میشوند، مصممتر و استوارتر' هستند
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