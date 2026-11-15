وزیر حمل‌ونقل آمریکا پس از اختلال گسترده پروازها اعلام کرد به دلیل مالکیت شبکه توسط ال تری هریس نمی‌تواند قرارداد را فوری قطع کند و درخواست بودجه جدید داده است.

شان دافی وزیر حمل‌ونقل ایالات متحده آمریکا در پی اختلالات شدید سیستم هوایی کشور گفت که به دلیل مالکیت چند دهه‌ای شرکت ال تری هریس بر شبکه ارتباطی، نمی‌تواند قرارداد مدیریت را فوراً لغو کند و برای ایجاد ساختاری جدید درخواست بودجه میلیاردی از کنگره نموده است.

مالکیت شبکه و عدم امکان قطع فوری قرارداد با پیمانکار

وزیر حمل‌ونقل آمریکا روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی اعلام کرد که قصد جدایی کامل از شرکت ال تری هریس را دارد اما در حال حاضر امکان قانونی و فنی این کار را ندارد زیرا مالکیت کل شبکه حیاتی فضای هوایی همچنان در اختیار این پیمانکار است.

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دافی توضیح داد که شرکت ال تری هریس چند دهه پیش قراردادی برای اداره و مالکیت شبکه‌ای دریافت کرد که ارتباطات سازمان هوانوردی فدرال را مدیریت می‌کند و نمی‌توان شبکه‌ای را که متعلق به این شرکت است بدون تغییرات اساسی لغو کرد.

وزیر حمل‌ونقل دولت دونالد ترامپ با اشاره به اینکه شرکت‌های مخابراتی مانند ای‌تی‌اندتی، ورایزن و لومِن ساختار فنی لازم برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را دارند، از کنگره درخواست کرده است تا ده‌ها میلیارد دلار بودجه برای ایجاد یک ساختار کاملاً جدید برای این شبکه اختصاص دهد.

تحقیقات درباره علت اختلال در مراکز تگزاس و آرکانزاس

کارشناسان سازمان هوانوردی فدرال و پلیفدرال آمریکا در آزمایشگاه‌های شرکت ال تری هریس حضور دارند تا دستگاه مسیریاب شبکه را بررسی کنند که احتمالا باعث توقف سراسری پروازها در روز جمعه شده است.

شان دافی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان بیان کرد که دستگاه مسیریاب مشکل‌ساز که حجم زیادی از داده‌ها را وارد شبکه می‌کرد از مدار خارج شده و برای بررسی به مقر اصلی شرکت ال تری هریس در ایالت فلوریدا فرستاده شده است.

هدف اصلی این بررسی این است که مشخص شود آیا این مشکل ناشی از خطای فنی هنگام نصب تجهیزات بوده یا خود دستگاه مسیریاب دارای ایراد فنی اساسی است که باعث اختلال گسترده در ترافیک هوایی ایالات متحده شده است.

شرکت ال تری هریس در بیانیه‌ای اعلام کرد که با تحقیقات سازمان هوانوردی فدرال همکاری کامل دارد و توقف سراسری پروازها و پیامدهای آن برای مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و عملیات کنترل ترافیک هوایی را به شدت جدی می‌گیرد.

بررسی احتمال خطای انسانی یا خرابی فنی در پیمانکار

شان دافی در جریان یک نشست خبری احتمال داد که پیمانکار در عملیات ارتقای تجهیزات در یکی از مراکز مستقر در ایالت آرکانزاس در روز جمعه مرتکب اشتباهاتی شده باشد که منجر به این اختلال گسترده شده است.

او در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی اعلام کرد که معتقد نیست کسی عمداً در دستگاه دستکاری کرده باشد زیرا فردی میهن‌پرست و کهنه‌سرباز مسئول نصب بوده است و شرکت ال تری هریس پیش از این نیز کارهای مشابهی انجام داده است.

با این حال هنوز علت اصلی اختلال در شبکه ارتباطات مشخص نشده است که آیا خرابی دستگاه مسیریاب شبکه عامل بوده یا خطای پیمانکار هنگام نصب تجهیزات، و وزیر حمل‌ونقل اعلام کرد پس از به دست آوردن اطلاعات دقیق موضوع را اعلام خواهد کرد.

تأثیر اختلالات بر اقتصاد و آینده زیرساخت‌های هوایی آمریکا

این رویداد منجر به انتقادات گسترده از دولت دونالد ترامپ و شرکت‌های خصوصی مدیریت ترافیک هوایی شده است و نشان‌دهنده نیاز مبرم به نوسازی زیرساخت‌های فرسوده چند دهه‌ای در ایالات متحده است.

تأثیرات این اختلال بر مسافران و شرکت‌های هواپیمایی قابل چشم‌پوشی نیست و درخواست بودجه میلیاردی وزیر حمل‌ونقل برای جایگزینی سیستم فعلی با یک ساختار جدید، گامی مهم در جهت حل این چالش‌ها محسوب می‌شود.

بررسی‌های دقیق روی دستگاه‌های مسیریاب مراکز تگزاس و آرکانزاس که برای بررسی به فلوریدا منتقل شده‌اند، می‌تواند کلید کشف حقیقت پشت این اختلال بزرگ و تعیین سرنوشت همکاری‌های آینده با پیمانکاران هوایی باشد.