تحلیل انتقادی روایت‌های تحلیلی درباره روابط بین‌الملل و استقلال ایران؛ نقد ادعای رفیق بودن رهبران بزرگ و تأکید بر منافع ملی در برابر تحلیفهایی که سرنوشت ایران را قطعی می‌دانند.

بررسی عمیق و انتقادی گزاره‌های تحلیلی حاکم بر فضای عمومی ایران، نشان می‌دهد که بسیاری از صاحب‌نظران با اتکا به الگوهای کهنه‌فکرانه، آینده کشور را در چارچوب تحلیف‌های سنتی و وابستگی‌های ژئوپلیتیک ترسیم می‌کنند. این روایت‌ها که اغلب با استناد به رویدادهای تاریخی مانند کودتای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ شکل می‌گیرند، ایران را کشوریتی بی‌اراده معرفی می‌کنند که سرنوشتش توسط قدرت‌های بزرگ تعیین می‌شود.

نقد روایت‌های تحلیلی وابستگی به بلوک غرب

بسیاری از تحلیلگران با تکیه بر روایت پایان تاریخ فوکویاما و فروریختن بلوک شرق، معتقدند که ایران در نهایت به بخشی جدایی‌ناپذیر از بلوک غرب تبدیل خواهد شد. این دیدگاه که ریشه در نارضایتی‌های پس از کودتای ۱۳۳۲ و سقوط قاجاریه دارد، ایران را کشوریتی می‌داند که استقلال واقعی ندارد و تنها در مزایده‌های بین‌المللی مورد معامله قرار می‌گیرد. منتقدان این نگاه، با اشاره به فرآیند هگلی شکل‌گیری انقلاب ۵۷، تأکید می‌کنند که استقلال‌طلبی ایرانی نتیجه نبرد چهل‌و‌هفت ساله بین تز وابستگی و آنتی‌تز مقاومت بوده است.

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ادعای اینکه قدرتمندان جهان کیک جهان را تقسیم می‌کنند و ایران را در این تقسیم‌بندی دست‌به‌دست می‌کنند، نه تنها نادیده گرفتن اراده ملی مردم ایران است، بلکه اساساً با واقعیت‌های دیپلماتیک و سیاسی امروز جهان همخوانی ندارد. این نوع نگاه‌ها که ایران را کالایی بی‌صاحب می‌دانند، منجر به پیش‌بینی‌های عجیبی مانند تحویل ایران در برابر اوکراین یا تایوان شده است که هیچ پایه علمی و سیاسی ندارند.

تناقض‌گویی در تحلیل‌های روابط بین‌الملل

یکی از برجسته‌ترین آفت‌های فضای تحلیل سیاسی امروز، تناقض‌گویی آشکار صاحب‌نظران است که همزمان هم منافع ملی را محور روابط می‌دانند و هم ادعای رفاقت‌های عمیق بین رهبران بزرگ جهان را مطرح می‌کنند. یکی از این تحلیلگران که پیش‌تر با قطعیت اعلام کرده بود روسیه در جنگ اوکراین شکست خواهد خورد، اکنون با سکوت در برابر نتایج واقعی جنگ، به مقایسه روابط ترامپ، پوتین و شی‌جین‌پینگ با عبارت رفیق گرمابه و گلستان اکتفا می‌کند.

این در حالی است که اصل بنیادین روابط بین‌الملل، نادیده گرفتن دوستی و دشمنی ایدئولوژیک و تمرکز صرف بر منافع ملی است. وقتی یک تحلیلگر در یک جمله می‌گوید منافع همه چیز است و در جمله بعد ادعا می‌کند رهبران بزرگ دنیا با هم رفاقت دارند، دچار یک تناقض منطقی شدید شده است. این نوع بیان‌ها که بر اساس احساسات و تصورات شاعرانه شکل می‌گیرند، نه تنها هیچ کمکی به درک واقعیت‌های سیاسی نمی‌کنند، بلکه با ارائه تصویری غیرواقعی از روابط بین‌الملل، ذهنیت عمومی را دچار سردرگمی می‌کنند.

نقش راهبردی اقدامات منطقه‌ای در امنیت ایران

یکی دیگر از تحلیلهای نادرست رایج، بی‌اهمیت جلوه دادن اقدامات دفاعی و منطقه‌ای ایران است. ادعای اینکه پاسخ ایران به تهدیدات باید محدود باشد تا کشورهای اسلامی نابود نشوند، نادیده گرفتن واقعیت این است که سکون و انفعال، تنها موجب تسریع تهدیدات و نابودی تدریجی امنیت ملی می‌شود. در مقابل، جدیت ایران در منطقه‌ای کردن جنگ و بستن تنگه هرمز، عامل اصلی به تکاپو افتادن جهان برای مذاکره و توقف بحران‌ها بوده است.

بدون این حضور فعال و قاطع ایران در منطقه، سرنوشت مشابه لیبی، سوریه و غزه برای کشور رقم می‌خورد و هیچ‌یک از قدرت‌های جهانی به سرنوشت ایران اهمیت نمی‌دادند. شام آخر نه پایان استقلال ایران، بلکه پایان شرایط نه جنگ و نه صلح است. ایران بخشی از کیک نیست که توسط پوتین، ترامپ یا شی جین‌پینگ تقسیم شود. این رهبران که هر یک با چالش‌های داخلی و بین‌المللی جدی روبرو هستند، نیازمند تعامل با ایران و درک اراده مستقل این کشور هستند.

آینده‌نگری بر پایه واقعیت‌های ژئوپلیتیک

مقایسه نشست‌های دیپلماتیک امروز با یالتای جنگ جهانی دوم، نشان‌دهنده درک نادرست از توازن نیروهای جدید در جهان است. پوتین در گیرودار جنگ اوکراین، ترامپ در چالش‌های داخلی آمریکا و شی جین‌پینگ در نیاز به همکاری‌های جدید، همگی نشان می‌دهند که دوران یک‌جانبه‌گرایی و تحمیل سرنوشت به ملت‌ها به پایان رسیده است. ایران با تکیه بر استقلال‌طلبی و منافع ملی، می‌تواند از این فرصت‌ها برای تثبیت جایگاه بین‌المللی خود بهره‌مند شود.

تحلیلگران باید از ارائه نظریه‌های تحلیف‌گونه و تکیه بر رفاقت‌های شخصی رهبران دست بردارند و به جای آن، بر اساس منافع ملی و موازنه قوا در جهان، آینده‌نگری کنند. ایران نه قربانی تحلیف‌های بزرگ است و نه کالایی برای معامله. آینده این کشور در گرو درک صحیح از واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تقویت اراده ملی برای دفاع از منافع حیاتی در عرصه بین‌الملل است.