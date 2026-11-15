شامخ اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۴ با بهبود نسبی به ۴۶.۶ رسید

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مهر ماه را منتشر کرد. طبق داده‌های رسمی، شاخص کل اقتصاد به ۴۶.۶ و صنعت به ۴۵.۷ رسید که همگی پایین‌تر از مرز انقباضی ۵۰ قرار دارند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش رسمی شاخص مدیران خرید (شامخ) را برای مهر ماه منتشر کرد که حاوی داده‌های مهمی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است. نتایج نظرسنجی‌های میدانی و عملیاتی نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد در مهر ماه با بهبود نسبی به عدد ۴۶.۶ دست یافته است.

شامخ صنعت و وضعیت کلی بنگاه‌ها

شامخ صنعت کشور در این ماه عدد ۴۵.۷ را ثبت کرده و همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. هر دو شاخص مذکور پایین‌تر از سطح مرزی ۵۰ هستند که نشان‌دهنده رکود یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. این اعداد دقیقاً توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گردآوری و منتشر شده‌اند و هیچگونه ابهامی در ارقام وجود ندارد.

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چالش‌های زنجیره تأمین و محدودیت تقاضا

وضعیت اقتصادی در مهر ماه با سه ویژگی اصلی قابل توصیف است: محدودیت در تقاضا و فروش، مشکلات زنجیره تأمین، و پیچیدگی در فعالیت‌های اقتصادی. عوامل فوق‌الذکر همچنان بر عملکرد بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند و مانع از بهبود کامل شرایط می‌شوند. شاخص مدیران خرید تصویری دقیق از فعالیت‌های جاری ارائه می‌دهد و شامل ارزیابی تقاضا، تولید، موجودی مواد اولیه و انبار است.

پیش‌بینی فعالان اقتصادی و انتظارات بازار

علاوه بر شرایط فعلی، این شاخص اطلاعاتی درباره انتظارات فعالان اقتصادی در اختیار قرار می‌دهد. باقی‌ماندن شاخص در سطحی پایین‌تر از مرز ۵۰ نشان می‌دهد که مدیران کسب‌وکارها نگرانی‌هایی نسبت به آینده نزدیک دارند. بهبود نسبی نسبت به شهریور ماه خوب است، اما برای خروج از رکود کافی نیست و نیازمند تغییرات ساختاری است.

راهکارهای کوتاه‌مدت و سیاست‌های حمایتی

گزارش تأکید کرده که سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت باید بر رفع گلوگاه‌های تأمین مواد اولیه متمرکز باشند. تسهیل تخصیص ارز و واردات از دیگر اولویت‌های ذکر شده در گزارش است. همچنین تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها برای ادامه چرخه تولید ضروری به نظر می‌رسد.

افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی

یکی از توصیه‌های کلیدی گزارش، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی و تجاری است. عدم قطعیت در قوانین تجاری می‌تواند تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را دشوار کند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار این داده‌ها، نقشه راهی برای سیاست‌گذاران ترسیم کرده تا با رفع موانع، شامخ را به بالای ۵۰ بازگردانند.