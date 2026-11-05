شارژ کالابرگ الکترونیکی فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ به این اقشار اختصاص دارد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان دقیق شارژ کالابرگ الکترونیکی برای جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ را اعلام کرد. طبق جدول زمان‌بندی، مشمولان با انتهای کد ملی خاص و قشرهای حمایتی به مبلغ یک و نیم میلیون تومان شارژ می‌شوند.

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی زمان‌بندی جدیدی را برای توزیع یارانه معیشتی و شارژ کالابرگ الکترونیکی در هفته جاری منتشر کرد. این ابلاغیه رسمی مشخص می‌کند که در روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، نوبت شارژ حساب کاربری مشمولان گروه اول طرح‌های حمایتی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای امنیتی و حمایتی فرا می‌رسد.

زمان‌بندی دقیق شارژ کالابرگ برای جمعه ۱۵ آبان

بر اساس برنامه اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ روز شارژ کالابرگ الکترونیکی گروه اول مشمولان است. این دسته‌بندی شامل خانوارهایی می‌شود که رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار آن‌ها صفر، یک یا دو باشد. علاوه بر این گروه، خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز در این تاریخ مشمول شارژ خواهند شد.

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مبلغ یارانه معیشتی و وضعیت قشرهای حمایتی

مبلغ یارانه نقدی و کمک معیشتی برای خانوارهای حمایتی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی قرار دارند، ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر نفر تعیین شده است. این رقم برای سایر شهروندان مشمول که در جدول گروه اول قرار می‌گیرند، یک میلیون تومان اعلام شده است. این تفاوت مبلغ نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بودجه حمایتی بر اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه است که تحت پوشش نهادهای امنیتی هستند.

توضیحات رسمی درباره عدم حذف یارانه‌های نقدی

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص شایعات مربوط به تغییرات ساختاری یارانه‌ها، توضیحات دقیقی ارائه داد. او تأکید کرد که با افزایش مبلغ کالابرگ برای برخی خانوارهای خاص، یارانه نقدی و کمک معیشت غیرنقدی برای سایر شهروندان حذف نخواهد شد. این بیانیه رسمی旨在 آرام کردن نگرانی‌های عمومی درباره تغییرات احتمالی در نظام حمایت مالی دولت برای خانواده‌های کم‌درآمد است.

جزئیات ثبت‌نام و واریز به حساب‌های بانکی

مشترکین محترم باید توجه داشته باشند که واریز مبالغ به حساب‌های بانکی و شارژ کیف پول الکترونیکی کالابرگ، منوط به رعایت دقیق کد ملی و گروه‌بندی‌های اعلام شده است. هرگونه اشتباه در محاسبه کد ملی یا عدم تطابق با گروه‌بندی‌های وزارت تعاون، می‌تواند منجر به تاخیر در دریافت یارانه شود. برای اطمینان از صحت اطلاعات، سرپرستان خانوار باید به سامانه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.