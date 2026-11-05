شارژ اعتبار کالابرگ هوشمند آبان ۱۴۰۵ و جزئیات واریز به حساب سرپرستان خانوار

وزارت کار از شارژ اعتبار کالابرگ هوشمند برای سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به ۰، ۱ و ۲ خبر داد. بررسی زمان‌بندی واریز، مبالغ اختصاص یافته به هر گروه و آخرین مهلت استفاده از اعتبار برای خرید اقلام ضروری.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اعتبار کالابرگ هوشمند گروه اول برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ که مشخصاً سرپرستان خانوار محسوب می‌شوند، شارژ و قابل استفاده در فروشگاه‌های طرف قرارداد قرار گرفته است.

اطلاعات دقیق اعتبار و زمان‌بندی واریز

این واریزی شامل خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و همچنین نیروهای مسلح نیز می‌شود که هم‌زمان با سرپرستان خانوار فوق‌الذکر شارژ شده‌اند.

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اعتبار کالابرگ ماه مهر برای این گروه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

خانوارهایی که هنوز موفق به خرید اقلام مورد نیاز خود نشده‌اند، می‌توانند در روزهای باقی‌مانده تا پایان ماه جاری نسبت به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ اقدام کنند.

اقلام قابل خرید شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید شامل مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو و همچنین انواع میوه و سبزیجات است.

تفاوت مبالغ اعتبار بر اساس گروه‌بندی

اعتبار کالابرگ آبان ۱۴۰۵ برای افرادی که در ماه مهر فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند و در گروه واجدان شرایط برای افزایش اعتبار قرار گرفته‌اند، به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.

بقیه افراد همچون روال گذشته موفق به دریافت یک میلیون تومان اعتبار شده‌اند.

این تفکیک مبنی بر تکمیل فرم خوداظهاری و بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها صورت گرفته است.

برنامه زمان‌بندی واریز برای سایر شهروندان

اعتبار کالابرگ آبان برای سرپرستان خانوار دارای کد ملی با رقم پایانی سه، چهار، پنج و شش در تاریخ بیست‌وپنجم آبان ماه واریز می‌شود.

همچنین اعتبار کالابرگ برای افرادی که رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار آن‌ها هفت، هشت و ۹ است، در تاریخ پنجم آذر ماه انجام خواهد شد.

بنابراین سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به ۰ تا ۲ روز جمعه پانزدهم آبان ماه شارژ خواهند شد.