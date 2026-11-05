شارژ کالابرگ هوشمند مهر ۱۴۰۵ برای گروه اول مشمولان

وزارت کار و رفاه اجتماعی از شارژ کالابرگ هوشمند گروه اول در جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ خبر داد. اطلاعات کامل درباره مبلغ اعتبار، مشمولان و زمان‌بندی واریز برای سایر دهک‌ها را بررسی کنید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در تاریخ جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، مرحله جدید کالابرگ هوشمند برای گروه اول مشمولان به طور کامل شارژ و فعال شد. این اقدام اجرایی با هدف تأمین نیازهای غذایی خانوارهای کم‌درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام پذیرفته است. با اجرای این برنامه، خانوارهای مشمول می‌توانند از اعتبار افزوده شده برای خرید اقلام اساسی و ضروری در فروشگاه‌های طرف قرارداد بهره‌مند شوند. این واریز وجه، گامی مهم در راستای حمایت معیشتی و کاهش هزینه‌های زندگی برای خانواده‌های دارای سرپرست کد ملی ختم به ارقام خاص است.

شرایط شارژ و مشمولان گروه اول کالابرگ

تعیین تکلیف اعتبار کالابرگ برای گروه اول شامل دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ می‌شود که عمدتاً سرپرستان خانوار در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. علاوه بر این گروه، خانوارهای حمایتی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند، نیز در این مرحله شامل اعتبار شدند. همچنین نیروهای مسلح به عنوان یکی از گروه‌های هدف، در زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار خود را دریافت کرده‌اند. تمامی این گروه‌ها می‌توانند از اعتبار شارژ شده در فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند.

Also read برنامه‌های پنهان ترامپ برای اخراج ایرانیان و واکنش دادگاه

اعتبار کالابرگ که به حساب خانوارها واریز شده است، متعلق به دوره مهر ماه ۱۴۰۵ می‌باشد. این اعتبار تا پایان ماه جاری، یعنی ۳۰ آبان ۱۴۰۵ دارای اعتبار است و خانوارها می‌توانند در روزهای باقی‌مانده تا پایان این تاریخ، اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود نمایند. این مهلت زمانی به افراد اجازه می‌دهد تا در صورتی که هنوز موفق به تکمیل خرید ماهانه خود نشده‌اند، از فضای باقی‌مانده بهره‌برداری کنند. عدم استفاده از اعتبار در این بازه زمانی، منجر به از دست رفتن آن برای ماه جاری خواهد شد.

جزئیات مبلغ اعتبار و اقلام مجاز خرید

میزان اعتبار کالابرگ هوشمند برای این دوره بر اساس تکمیل فرم خوداظهاری تعیین شده است. افرادی که در ماه مهر فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند و در گروه واجدان شرایط برای افزایش اعتبار قرار گرفته‌اند، به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر اعتبار دریافت کرده‌اند. سایر افراد که اقدام به تکمیل فرم خوداظهاری نکرده‌اند یا در دسته‌بندی‌های دیگر قرار دارند، مطابق با روال گذشته و به میزان یک میلیون تومان برای هر نفر اعتبار دریافت کرده‌اند.

اقلام مجاز برای خرید با کالابرگ هوشمند شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز و گوشت سفید است. گوشت سفید شامل مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو می‌شود. علاوه بر این اقلام، انواع میوه و سبزیجات نیز در جدول طرح کالابرگ قرار دارند و خانوارها می‌توانند با استفاده از اعتبار شارژ شده، این اقلام را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند. این تنوع در اقلام مجاز، به بهبود رژیم غذایی خانوارها کمک می‌کند.

زمان‌بندی واریز اعتبار برای سایر کد ملی‌ها

تاریخ‌های مشخصی برای واریز اعتبار کالابرگ آبان ۱۴۰۵ برای سایر گروه‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. اعتبار کالابرگ برای سرپرستان خانوار دارای کد ملی با رقم پایانی سه، چهار، پنج و شش، در تاریخ بیست‌وپنجم آبان ۱۴۰۵ واریز خواهد شد. این زمان‌بندی به گونه‌ای طراحی شده است که فشار بر زیرساخت‌های بانکی و فروشگاه‌ها به حداقل برسد و همه افراد به طور منظم به اعتبار خود دسترسی داشته باشند.

گروه بعدی شامل افرادی است که رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار آن‌ها هفت، هشت و نه است. برای این دسته از افراد، شارژ اعتبار و واریز وجه به تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۵ موکول شده است. این تفاوت در تاریخ‌های واریز، به مدیران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان می‌دهد تا فرآیند توزیع عادلانه یارانه کالابرگ را با دقت بیشتری مدیریت کنند. این برنامه ریزی زمانی تضمین می‌کند که هیچ گروهی از مشمولان از دریافت به موقع اعتبار خود محروم نماند.