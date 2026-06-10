شاخص کل بورس تهران برای نخستین بار به ۴.۶ میلیون واحد نزدیک شد

بازار سهام تهران با ادامه روند صعودی، شاخص کل خود را به بالای ۴.۵ میلیون unit رساند و برای نخستین بار به کانال ۴.۶ میلیون واحد پناه برد. افزایش حجم معاملات و حضور نقدینگی قابل توجه همراه با اثرگذاری گروه‌های بخشهای مختلف صنایع، منجر به ثبت رکورد جدید شد.

بازار سهام تهران در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ با ادامه روند صعودی روزهای قبل، شاهد رخدادهای مهمی بود. شاخص کل بورس تهران برای نخستین بار در تاریخ خود به سطح ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی نزدیک شد و در بخشی از معاملات روزانه به این قله گذشت.

در نهایت، این شاخص با افزایش بیش از ۵۲ هزار واحد نسبت به روز قبل، با رقم ۴ میلیون و ۵۹۳ هزار واحد بسته شد. این عدد نشان‌دهنده پایداری روند مثبت و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است. حجم معاملات نیز به سطح بالایی رسید؛ به گونه‌ای که تعداد معاملات به ۸۱۷ هزار و ۱۶۶ فقره و ارزش معاملات خرد به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان ادامه داشت.

این حجم معاملات بالا حاکی از نقدینگی قابل توجه و حضور فعال بازار participantها در بازار سهام است. در میان نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل، فملی، شپنا، وبملت، شبندر، وپاسار، پارسان و وغدیر بیشترین سهم را داشتند. این نمادها عمدتاً از گروه صنایع، دارویی و فناوری بودند که با اخبار مثبت و انتظارات از عملکرد扎实، به رشد شاخص کمک کردند. همزمان با روند صعودی بورس تهران، شاخص فرابورس ایران نیز پیشرفت قابل‌توجهی نشان داد.

این شاخص برای نخستین بار وارد کانال ۳۵ هزار واحد شد و در پایان معاملات با رویکرد مثبت، به سطح ۳۵ هزار و ۷۰ واحد رسید. تعداد معاملات در فرابورس نیز به ۳۵۹ هزار و ۸۰۷ فقره牛皮 زندگی کرد. نمادهای دزاگرس، سامان، کگهر، فزر، مارون، شرانل و ومپنا به عنوان عمده‌ترین Factors تأثیرگذار بر رشد شاخص فرابورس شناخته شدند.

کارشناسان بازار سرمایه در تحلیل خود pointed می‌کنند که تداوم رشد ارزش معاملات و حجم معاملات در روزهای اخیر، نشانه‌ای واضح از جریان نقدینگی پایدار به داخل بازار است. این جریان نقدینگی می‌تواند ناشی از多个 عوامل باشد از جمله کاهش نرخ سود بانکی، انتظارات از سیاست‌های حمایتی دولت، و همچنین جستجوی بازده بالاتر توسط سرمایه‌گذاران در مقایسه با instruments دیگر.

این در حالی است که سازمان بورس و نهادهای نظارتی در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات تنظیمی و حمایتی را در پیش گرفته‌اند. این اقدامات شامل کاهش هزینه‌های معامله، تسهیل فرآیندهای Wink and further تقویت روان‌سازی بازار بوده است. طبق گفته کارشناسان، این moves regulatory به کاهش فشار فروش و تقویت sentiment مثبت در بازار کمک کرده و زمینه‌ساز ادامه روند صعودی در هفته‌های آینده است





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بورس تهران شاخص کل روند صعودی نقدینگی فرابورس

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