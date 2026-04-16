رؤسای خانه سینما در نشستی به تشریح مشکلات سینماگران در شرایط کنونی پرداختند. نگرانیها شامل وحدت رویه، عدالت در امکانات، رفع قطعی اینترنت، مشکلات حقوقی و بیمه بیکاری است. محمدمهدی عسگرپور از تلاشها برای حل مشکلات رفاهی هنرمندان و حمایت از بیماران خاص خبر داد و همایون اسعدیان به کاهش تولید و اکران و مشکلات ناشی از قطعی اینترنت اشاره کرد. هر دو بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی و نقش هنرمندان در روحیهبخشی جامعه تأکید کردند.
صنعت سینما در ایران، همچون دیگر بخشهای اقتصادی، با چالشهای جدی و نگرانیهای عمیق برای آینده روبرو است. در نشستی که با حضور رؤسای صنف خانه سینما و اعضای هیئتمدیره برگزار شد، طیف وسیعی از این دغدغهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهمترین محورهای مورد تأکید شامل لزوم ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریها، برقراری عدالت در تخصیص امکانات و حمایتهای دولتی، پیگیری جدی برای رفع کامل قطعی اینترنت ، تلاش برای حل و فصل مشکلات حقوقی برخی از سینماگران و همچنین رسیدگی به معضل بیمه بیکاری بود.
این خواستهها به شکل قاطعانهای مطرح و پیگیری آنها از مسئولان ذیربط مطالبه شد. محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئترئیسه خانه سینما، در تشریح ابعاد مشکلات پیش روی سینماگران اظهار داشت که تلاشها برای حل معضلاتی چون بیمه بیکاری، بازنشستگی و سایر مسائل رفاهی هنرمندان، حتی پیش از حوادث اخیر و در جلساتی با اعضای دولت، آغاز شده بود و نتایج امیدوارکنندهای نیز حاصل گشته بود. وی افزود که متأسفانه آغاز ناگهانی جنگ، وقفهای ناخواسته در روند پیشبرد این مسائل ایجاد کرد. با این حال، پس از عبور از شرایط بحرانی و پیگیریهای مجدانه با وزارت ارشاد، موفق شدیم تا حدودی حمایتهای حداقلی را برای هنرمندانی که با بیماریهای صعبالعلاج و خاص دست و پنجه نرم میکنند، فراهم آوریم. همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، با اشاره به وخامت اوضاع سالنهای سینما، تأکید کرد که کاهش چشمگیر تولیدات فیلمهای سینمایی و رکود در اکران، سود صاحبان آثار، بهویژه فعالان بخش خصوصی را با زیانهای فراوانی مواجه کرده است. هرچند وی اشاره کرد که پلتفرمهای نمایش خانگی با افزایش فعالیت خود، تا حدی به بهبود وضعیت اقتصادی بازار کمک کردهاند. اسعدیان همچنین تأیید کرد که بسیاری از هنرمندان و سینماگران به دلیل قطعی اینترنت، تخریب دفاتر، محل کار و منازلشان، و همچنین بیکاری، در شرایط بسیار سختی به سر میبرند و در این راستا، پیگیریهای متعددی از هیئت دولت، وزارت ارشاد، صندوق اعتباری هنر، شهرداری تهران و سایر نهادهای مسئول صورت گرفته است. عسگرپور در ادامه افزود که در شرایط جنگی، انتظار فعالیت عادی از بخش خصوصی غیرمنطقی است. وی هر فیلمسازی که آثارش را در این دوره حساس اکران کرده و هر سالنداری که چراغ سینما را روشن نگه داشته، را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد که دولت باید با ابزارهایی چون پرداخت یارانه و کمکهای مالی، از این فعالان حمایت کند. وی همچنین بر وظیفه خانه سینما در پیگیری این مطالبات صحه گذاشت. اسعدیان در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به حمله اخیر ایران به مواضع آمریکا و اسرائیل و نقش حیاتی هنرمندان در حفظ روحیه جامعه و همراهی با مردم، از تشکیل ستاد همیاری خانه سینما با مسئولیت آناهید آباد خبر داد. وی با همکاری هلالاحمر، بازدیدهایی از مناطق آسیبدیده انجام داده و از تلاشهای امدادگران قدردانی کرده است. وی همچنین وعده داد که با همکاری خانه تئاتر و خانه موسیقی، برنامههای متنوعی شامل اجراهای موسیقی، نمایشهای عروسکی و کارگاههای نقاشی برای کودکان در تهران برگزار خواهد شد
