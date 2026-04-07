سینماگران ایرانی خواستار توجه جهانی به فاجعه میناب شدند

بیست سینماگر برجسته ایرانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار توجه فوری جامعه جهانی به جنایت جنگی در میناب و کشتار دانش‌آموزان شدند. این نامه با امضای چهره‌های سرشناس سینمای ایران منتشر شد.

بیست سینماگر برجسته ایرانی در چهلمین روز فاجعه میناب ، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار توجه فوری جامعه جهانی به این جنایت هولناک شدند.

این نامه که با امضای چهره‌های سرشناس سینمای ایران از جمله نرگس آبیار، همایون اسعدیان، محمد علی باشه آهنگر، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، فریدون جیرانی، ابراهیم حاتمی کیا، بابک خواجه پاشا، علیرضا داودنژاد، ابوالحسن داودی، بهروز شعیبی، کامران شیردل، رسول صدرعاملی، محمد مهدی عسگرپور، کیانوش عیاری، رضا کیانیان، مجید مجیدی، محمد حسین مهدویان، سید رضا میرکریمی و هارون یشایایی به دست مخاطبان رسید، با زبانی شیوا و رسا به شرح ابعاد فاجعه انسانی در میناب پرداخته و خواستار اقدام عملی جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی شده است. متن نامه با این عبارات آغاز می‌شود که گویا خورشید هم در آن روزگاران تلخ، روی خود را از زمین برگردانده بود و در میناب، ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه با حمله‌ای موشکی جان خود را از دست دادند. سینماگران در این نامه با اشاره به ویرانی یک مدرسه در اثر این حمله، آن را اقدامی حساب‌شده و جنایتی علیه بشریت توصیف کرده و تأکید می‌کنند که هیچ اقدامی نمی‌تواند این فاجعه را جبران کند و هیچ کلامی نمی‌تواند این کودکان معصوم را به آغوش خانواده‌هایشان بازگرداند. در بخش دیگری از این نامه با اشاره به قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی، تأکید شده است که آنچه در میناب رخ داده، یک جنایت جنگی آشکار است و محکومیت این عمل، تنها آغاز راه است و سکوت در برابر آن، به منزله رضایت و تأیید آن جنایت تلقی می‌شود. سینماگران با تأکید بر اهمیت اتحاد و همبستگی جهانی، از همکاران خود و تمامی انسان‌های آزاده در سراسر جهان خواسته‌اند تا با صدای رسا به این فاجعه واکنش نشان دهند و در کنار یکدیگر برای مقابله با کشتار کودکان در هر نقطه از جهان و بدون توجه به عاملان آن، ایستادگی کنند. در پایان این نامه، سینماگران با تأکید بر لزوم ساختن جهانی عاری از خشونت و بی‌عدالتی، خواستار آینده‌ای روشن‌تر برای کودکان جهان شده‌اند، جهانی که در آن هیچ کودکی قربانی اهداف سیاسی و جاه‌طلبی‌های حاکمان نشود.\این نامه که در آستانه چهلمین روز فاجعه میناب منتشر شده است، نشان‌دهنده عمق تأثر و اندوه جامعه هنری ایران از این رویداد تلخ و ناگوار است. امضاکنندگان این نامه با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، خواستار اجرای عدالت و محاکمه عاملان این جنایت شده‌اند. انتشار این نامه در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری نیز با محکوم کردن این حمله، خواستار تحقیق و بررسی دقیق این فاجعه و مجازات عاملان آن شده‌اند. این اقدام سینماگران ایرانی، می‌تواند به عنوان یک گام مهم در جهت آگاهی‌بخشی و جلب توجه افکار عمومی جهان به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در مناطق درگیر جنگ تلقی شود. این نامه همچنین پیامی روشن به مجامع بین‌المللی است مبنی بر لزوم اقدام فوری و مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی و حمایت از صلح و امنیت جهانی. متن نامه به صراحت بیان می‌کند که بمباران کودکان مدرسه‌ای در میناب، نمونه‌ای هولناک از کشتار غیرنظامیان است و این جنایت، طبق قوانین بین‌المللی، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود. سینماگران با اشاره به این موضوع، بر اهمیت پایبندی به قوانین بین‌المللی و ضرورت محاکمه عاملان جنایات جنگی تأکید می‌کنند. این نامه، با توجه به امضای چهره‌های سرشناس سینمای ایران، از قدرت و نفوذ بالایی در میان افکار عمومی برخوردار است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش آگاهی و حساس‌سازی نسبت به این فاجعه داشته باشد. علاوه بر این، این نامه می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر هنرمندان و فعالان مدنی در سراسر جهان باشد تا به این فاجعه واکنش نشان دهند و با همبستگی، برای توقف خشونت و حمایت از کودکان بی‌گناه تلاش کنند. سینماگران در این نامه با زبان هنر و از دریچه وجدان بیدار خود، پیام صلح و عدالت را به گوش جهانیان رسانده‌اند، پیامی که از تمامی انسان‌ها می‌خواهد تا در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نکنند و برای ساختن جهانی بهتر و امن‌تر برای کودکان تلاش کنند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines