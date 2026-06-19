سیناتورهای جمهوریخواه بر عدم وجود افزودن محدودیتهای هستهای در توافق بروز نگرانی بیان کردهاند.

سیناتورهای جمهوریخواه در میان اعضای مجلس بزرگترین اعضاء حزب مخالف با توافقی که رئیسجمهور ترامپ با ایران امضا کرده توافق نداشتند قرار گرفتهاند. آنها بر این باورند که امتیازهای اقتصادی متعددی که در قرارداد مطرح شده، ایران را بدون تحمیل محدودیتهای کافی در حوزه نیروی هستهای، در دسترس قرار میدهد.

در این دیدگاه، کمی از منافع اقتصادیتر، اما ضعف در بخش امنیتی، میتواند به طور قابل توجهی معادلهای اقتصادی را در برابر توسعه سلاح هستهای ایران فراتر ببرد. مشارکات سالی، کاتن و دیگر سناتورهای الجمهوريةخواه به منافع مالی اشاره کردهاند؛ در حالی که ریکارد ویکر به شدت توصیف کرده است که صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، بسیار بزرگتر از هر معامله پیمانی ۲۰۱۵ در حوزه هستهای بود.

بر اساس دلایلشان، این سرمایهگذاری ضروری برای ایستادن ایران در مسیر تصلیه سلاح نهچندان اساسی، قابلتوجہ نمیباشد. همچنین نگرانی از دست ندادن کنترل و نداشتن تأکید بر نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا و عدم وجود چارچوبی واضح برای جلوگیری از تولید سلاح هستهای، در میان جمهوریخواهان نیز برجسته بود.

از سوی دیگر، سناتورهایی مانند گراهام و کاپس در حالی که برخی از احکام را محدود میدانند، برای پایدار کردن راهبرد دیپلماتیک و جلوگیری از ادامه جنگ بپذیرند و ابراز حمایت کردهاند. دولت فدرال آمریکا در پاسخ به انتقادات، تأکید کرده است که تحریمها بر اساس موافقتهای واضح و ادعاهای انتخابی در حوزه هستهای انجام میشود و گفته است تصمیم نهایی برای دستیابی به چهره اقتصاد ایران او امیدوار است که در آستانه انتخابات واپسیت سیاسی را داشته باشد.

بهطور خلاصه، در گمراهیهای دقیق خلاصه، جهان گامهای لوکس را در خط میزند و در نهایت تغییرات منجر به تغییر در توسعه سرزمینهای متقابل جنوبانه به دلایل دموکراسی میشود.





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