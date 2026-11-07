بارش شدید باران در نوار غزه باعث غرق شدن هزاران چادر آوارگان و افزایش تماس‌های اضطراری شد. شرایط بحرانی برای ۴۰۰ هزار نفر ایجاد شده است.

بارش‌های سنگین باران در روزهای اخیر، وضعیت ناپایدار هزاران فلسطینی آواره در نوار غزه را با بحرانی جدی مواجه کرده است. فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها بین‌المللی نظیر هاآرتص، فلسطین کرونیکل، خبرگزاری وفا ، آناتولی و الجزیره، تصاویر دلخراشی را از زندگی تحت تاثیر سیلاب به نمایش گذاشته‌اند. در این تصاویر، کودکان و زنان در حالی دست‌به‌کار تمیز کردن آب از چادرهایشان شده‌اند که آب تا نزدیکی زانوهایشان بالا آمده است. این صحنه‌ها نشان‌دهنده تلاش ناامیدانه‌ای است برای مرهمی بر استیصال خانواده‌هایی که پناهگاه‌های موقت آن‌ها به سرعت به برکه‌های آب تبدیل شده‌اند.

تخریب گسترده پناهگاه‌های موقت در نوار غزه

بر اساس گزارش‌های میدانی، هزاران چادر که محل سکونت فلسطینیان آواره در نقاط مختلف نوار غزه هستند، طی روز گذشته کاملاً زیر آب رفته‌اند. این خسارات به ویژه چادرهایی را در بر می‌گیرد که در مناطق پایین‌تر و کم‌ارتفاع برپا شده بودند. برآورد می‌شود که حدود ۲۷۰ هزار چادر در استان‌های مختلف این منطقه محل سکونت خانواده‌های آواره باشد و حداقل ۱۶۲ هزار چادر نیاز فوری به تعویض دارند. ده‌ها هزار خانوار که دارایی‌های محدودشان آسیب دیده است، اکنون با وضعیت خیس و سرگردان روبه‌رو هستند و هیچ پناهگاه ایمنی در دسترس آن‌ها نیست.

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هشدارهای پیش‌بینی شده توسط کمیته اضطراری زمستان

کمیته اضطراری زمستان غزه پیش‌تر هشدار داده بود که حدود هفت هزار و ۸۰۰ چادر در مکان‌های خطرناک برپا شده‌اند. با این حال، شدت بارش باران به حدی بود که تصور نمی‌شد بتواند زندگی اکثر مردم ساکن در اردوگاه‌ها و چادرها را تا این حد تحت تاثیر قرار دهد. اکنون برآورد می‌شود که حدود ۱٫۱ میلیون فلسطینی در معرض خطر مستقیم سیلاب قرار دارند. این رقم شامل بیش از ۴۰۰ هزار نفری است که در مکان‌های بسیار آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند که یا در معرض سیلاب و تجمع آب باران هستند و یا در نزدیکی ساحل دریا قرار دارند.

افزایش تماس‌های اضطراری و ناترازی در امدادرسانی

با اوج‌گیری بارش باران در مدت کوتاه، امدادگران بیش از هزار و ۵۰۰ تماس اضطراری دریافت کردند که نشان‌دهنده سرعت گسترش بحران است. شاهدان عینی به خبرگزاری آناتولی گفتند که هزاران چادر در نزدیکی بندر شهر غزه، غرب دیرالبلح، شمال اردوگاه پناهندگان نصیرات و در جبالیا و بیت‌لاهیا زیر آب رفته‌اند. شبکه‌های زهکشی آسیب‌دیده و عدم وجود تجهیزات لازم برای پمپاژ آب راکد، مانع از تلاش‌های امدادگران برای بهبود شرایط شده است. نیروهای امدادی خواستار دریافت پمپ، ماشین‌آلات، سوخت و کمک‌های فوری از سازمان‌های بین‌المللی هستند.

تشدید رنج‌ها با کمبود سوخت و ادامه درگیری‌ها

خانواده‌های آواره که مجبور به زندگی در پناهگاه‌های موقت ساخته‌شده از نایلون و پارچه‌های نازک شده‌اند، در برابر باران، بادهای شدید و سرمای سخت تقریبا هیچ حفاظتی ندارند. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی رنج آن‌ها را تشدید کرده و خانواده‌ها با دشواری بسیار برای گرم‌نگه‌داشتن کودکان و سالمندان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی که سازه‌های از پیش آسیب‌دیده با باران‌های آینده بیشتر تضعیف می‌شوند، حملات نظامی نیز ادامه دارد و شمار شهدا به بیش از ۷۴ هزار نفر رسیده است که نگرانی‌های گسترده‌ای را در بین ساکنان ایجاد کرده است.