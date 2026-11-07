گزارش دقیق فرماندار خرم‌آباد از خسارات سیل، قطع برق ۱۲۰ روستا، قطعی گاز ۷ دهستان و بارش ۱۴۰ میلی‌متر باران در بخش پاپی و اقدامات اورژانسی.

نورالدین درمنان ، فرماندار خرم‌آباد، با تشریح آخرین وضعیت خسارات وارده در این شهرستان پس از بارندگی‌های شدید و سیل‌آسا، اعلام کرد که تمام دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در استان لرستان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند. این اقدامات در پی هشدارهای قبلی هواشناسی درباره بارش‌های سنگین و با برگزاری جلسات متعدد مدیریت بحران صورت پذیرفته است تا از گسترش آسیب‌ها به جامعه محلی جلوگیری شود. وضعیت اضطراری در مناطق تحت تأثیر سیل، نیازمند هماهنگی فوری بین نیروهای امدادی و مدیران استانی برای بازگرداندن خدمات به روستاهای آسیب‌دیده است.

آمار دقیق بارش و خسارات زیرساختی

حجم بارش باران در بخش پاپی خرم‌آباد به عدد ۱۴۰ میلی‌متر رسید که این رقم به‌طور چشمگیری بیشتر از میانگین کلانی ۳۶ تا ۴۰ میلی‌متری برای سطح کل استان لرستان است. این تفاوت فاحش در میزان بارندگی، در کنار توپوگرافی خاص و موقعیت جغرافیایی منطقه، منجر به جاری‌شدن سیلاب‌های مخرب و انتقال حجم عظیمی از رسوبات از مناطق مرتفع به جاده‌های روستایی شد. در نتیجه این شرایط طبیعی و انسانی، راه‌های ارتباطی ۱۵۸ روستا در خرم‌آباد دچار انسداد کامل شده و دسترسی به این مناطق دشوار گردیده است.

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قطع گاز و برق در دهستان‌های مختلف

پیامد مستقیم شکستگی تیر و دکل‌های برق، قطع کامل برق برای ۱۲۰ روستا در منطقه بوده است که تلاش‌های فوری توسط نیروهای متخصص اداره برق در حال انجام است تا خاموشی‌ها هرچه سریع‌تر رفع شوند. علاوه بر مشکلات برق‌رسانی، هفت روستا نیز با قطعی گاز مواجه شده‌اند و نیروهای اداره گاز با تجهیزات کامل در صحنه حضور دارند تا خسارات را جبران کنند. همچنین دو دهانه پل روستایی کاملاً تخریب شده و تعدادی از منازل روستایی دچار آب‌گرفتگی شده‌اند که نیازمند مداخله فوری برای ایمن‌سازی ساختارهاست.

همکاری سازمان هلال احمر و مدیریت بحران

به دستور استاندار لرستان، جلسه مدیریت بحران در مرکز بخش پاپی تشکیل شد و در این نشست مهم، میان دستگاه‌های مسئول تقسیم کار صورت گرفت تا خدمات‌رسانی به سرعت افزایش یابد. ماشین‌آلات راهداری در محورهای مختلف مستقر شدند تا عملیات بازگشایی راه‌های روستایی مسدودشده را آغاز کنند و جمعیت هلال‌احمر لرستان نیز در چارچوب وظایف خود در مرکز بخش پاپی خرم‌آباد مستقر شده و عملیات امدادرسانی را پیگیری می‌کند. حضور مدیران استانی در منطقه نشان‌دهنده اولویت بالای رفع مشکلات زیرساختی در دستور کار مسئولان است.

پیش‌بینی وضعیت جوی و اقدامات آتی

فعالیت سامانه بارشی همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود شدت بارش‌ها تا فردا نیز تداوم داشته باشد که این امر مدیریت بحران را حساستر می‌کند. فرماندار خرم‌آباد تأکید کرد که عملیات خدمات‌رسانی و رفع مشکلات حتی در شرایط سخت بارندگی نیز متوقف نشده و تلاش می‌شود شرایط هرچه سریع‌تر به حالت عادی بازگردد. امیدواری به اینکه با تلاش دستگاه‌های اجرایی، مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و مردم کمترین آسیب و ناراحتی را متحمل شوند، انگیزه اصلی تیم‌های امدادی در روزهای آینده است.