سیل شدید در معدن طلای غیرقانونی بوگور اندونزی منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۳ نفر و مفقود شدن ۱۳ نفر دیگر شد. عملیات نجات با ۳۲۵ امدادگر برای تخلیه آب از چاه‌های عمیق ادامه دارد.

سیل وغیرقانونی در معدن طلای غیرقانونی در اندونزی جان دست‌کم ۱۳ معدنچی را گرفت و ۱۳ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. ۳۲۵ امدادگر در تلاش‌اند با تخلیه آب از چاه‌های حدودا ۱۰۰ متری، به کارگران گرفتار دسترسی پیدا کنند. گزارش دیرهنگام حادثه عملیات نجات را با تاخیر روبه‌رو کرد.

جزئیات فنی عملیات نجات و چالش‌های موجود

امدادگران اندونزی روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر) عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۳ معدنچی گرفتار در یک معدن طلای غیرقانونی و سیل‌زده را ادامه دادند. این در حالی است که تاکنون پیکر ۱۳ معدنچی دیگر از این معدن بیرون کشیده شده است. عملیات بر دو چاه مجاور متمرکز شده است. امدادگران با استفاده از پمپ‌های شناور، آب را تخلیه می‌کنند. همزمان تلاش می‌کنند مسیرهای نفوذ آب‌های زیرزمینی به داخل معدن را مسدود کنند. تیم‌های امدادی برای دسترسی به معدنچیان گرفتار در عمق چاه‌ها از تجهیزات فرود با طناب استفاده می‌کنند. تلاش امدادگران بر دو چاه مجاور متمرکز شده است. آن‌ها با استفاده از پمپ‌های شناور، آب را تخلیه می‌کنند و همزمان می‌کوشند مسیرهای نفوذ آب‌های زیرزمینی به داخل معدن را مسدود کنند.

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علل وقوع فاجعه و گزارش‌دهی تاخیری حادثه

این حادثه در منطقه کوهستانی بوگور، در جنوب جاکارتا، پایتخت اندونزی، رخ داده است. امدادگران می‌گویند بالا آمدن سطح آب، تاریکی و شیب تند و لغزنده زمین، عملیات نجات را با دشواری روبه‌رو کرده است. حادثه اواخر روز دوشنبه آغاز شد. بارندگی شدید موجب طغیان رودخانه "چیسئورئوه" شد. آب به داخل یکی از چاه‌های معدن که حدود ۱۰۰ متر عمق دارد، سرازیر شد. در زمان وقوع حادثه، کارگران مشغول استخراج طلا بودند. شماری از آن‌ها توانستند پیش از پر شدن چاه از آب، از یکی از بخش‌های معدن خارج شوند. مقام‌های اندونزی اعلام کردند به دلیل غیرقانونی بودن فعالیت معدن، حادثه بلافاصله به نهادهای مسئول گزارش نشد. در ابتدا، معدنچیان محلی و ساکنان منطقه تلاش کردند با استفاده از پمپ، آب را از معدن خارج کنند. اما با وخیم‌تر شدن شرایط، امکان کنترل سیلاب از دست رفت.

نقش شرکت‌های دولتی و تأییدیه رسمی خبر

شرکت معدنی دولتی "پی‌تی آنتام" نیز اندکی پس از نیمه‌شب چهارشنبه، گزارش رسمی حادثه را به سازمان جست‌وجو و نجات جاکارتا ارائه کرد. پس از آن عملیات گسترده امدادرسانی آغاز شد. دسیانا کارتیکا باهاری، رئیس سازمان جست‌وجو و نجات جاکارتا، اعلام کرد روز پنجشنبه ۳۲۵ نفر در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند. با این حال، این شرکت تاکید کرده است که حادثه ارتباطی با فعالیت‌های معدنی آن ندارد. این تأییدیه رسمی نشان می‌دهد که مسئولیت مستقیم عملیات نجات با نهادهای محلی و شرکت‌های خصوصی غیرقانونی است که تحت نظارت دقیق دولت قرار دارند. این شرکت معدنی دولتی اندونزی هیچ نقشی در مدیریت یا مالکیت معدن سیل‌زده نداشته است.

خطرناک‌ترین معادن طلای غیررسمی و خطرات جانی

استخراج غیررسمی و غیرقانونی طلا در اندونزی رواج گسترده‌ای دارد. هزاران نفر در این کشور در شرایطی خطرناک به فعالیت معدنی مشغول هستند. کارگران این معادن علاوه بر خطر رانش زمین، سیلاب و ریزش تونل‌ها، هنگام فرآوری طلا نیز ممکن است در معرض مواد شیمیایی سمی مانند جیوه و سیانور قرار بگیرند. بسیاری از این فعالیت‌ها بدون تجهیزات حفاظتی کافی انجام می‌شوند. همین موضوع خطر بروز حوادث مرگبار و آسیب‌های جدی به سلامت کارگران را افزایش می‌دهد. وضعیت ایمنی در این معادن پایین است و هیچ استانداردی رعایت نمی‌شود. حوادث مشابه مانند این سیل منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شده است. دولت اندونزی باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل معادن غیرقانونی اعمال کند. حفاظت از جان کارگران معدنی یک اولویت اساسی برای تمام نهادهای مرتبط است. بهبود زیرساخت‌های ایمنی و نظارت مستمر تنها راه حل پایدار برای این معضل است.