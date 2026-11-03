مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از جاری شدن سیلاب در شهرستان‌های مهدی‌شهر و شرق شهر سمنان خبر داد که منجر به آبگرفتگی معابر، آسیب به تاسیسات دانشگاه علوم پزشکی و مصدومیت دو نفر شد.

مصطفی خاتمی ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان ، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های قابل ملاحظه، بعدازظهر امروز بارندگی شدید و رگباری در شهرستان‌های مهدی‌شهر و شرق شهر سمنان رخ داد. این پدیده جوی در برخی مناطق منجر به جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر و محورهای ارتباطی شده است.

جزئیات خسارات و واکنش نیروهای امدادی

خاتمی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از تاسیسات شهری در درجزین نیز بر اثر جریان سیلاب دچار آسیب شد، بیان کرد: در شهر درجزین شهرستان مهدی‌شهر، جاری شدن سیلاب موجب آبگرفتگی پل ورودی شهر و محور اصلی شد. یک دستگاه خودرو نیز در این حادثه آسیب دید که ۲ نفر از سرنشینان آن مصدومیت جزیی داشتند و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

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آبگرفتگی زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با اشاره به وقوع سیلاب در محدوده دانشگاه علوم پزشکی در شرق شهر سمنان گفت: بارش‌های شدید در بالادست و حدفاصل دانشگاه سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان موجب شکل‌گیری جریان سیلاب شد. به دلیل ظرفیت ناکافی برخی سازه‌های آبگذر و پل‌ها، برای مدت کوتاهی آب به سطح محور ارتباطی در محدوده پل شهرک صنعتی سمنان رسید.

تخلیه آب و تامین برق اضطراری

با حضور نیروهای جمعیت هلال احمر، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و پیگیری میدانی فرمانداران سمنان و مهدی‌شهر، شرایط در این محدوده مدیریت و مشکل برطرف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد رواناب‌های سرازیرشده از بالادست، به دلیل اجرانشدن دیوارهای حفاظتی مورد نیاز، وارد محوطه دانشگاه علوم پزشکی سمنان شد و بخش‌هایی از تاسیسات زیرزمینی، کلاس‌های آموزشی و آزمایشگاه‌های این دانشگاه را دچار آبگرفتگی کرد.

ضرورت بیمه کردن اموال و زیرساخت‌ها

خاتمی با بیان اینکه عملیات تخلیه آب بلافاصله آغاز شد، گفت: نیروهای آتش‌نشانی سمنان و جمعیت هلال احمر با استفاده از تجهیزات و پمپ‌های موجود برای تخلیه آب از بخش‌های آسیب‌دیده اقدام کردند. وی تاکید کرد: با توجه به قطع برق دانشگاه، برای جلوگیری از آسیب احتمالی به تجهیزات و تاسیسات حساس، اقدامات لازم برای تامین مولد برق اضطراری نیز انجام شد.

اخطار جدی درباره پدیده ال‌نینو

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان تاکید کرد: با توجه به ضرورت جدی گرفتن مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو و بارش‌های رگباری، علاوه بر مردم، دستگاه‌های اجرایی نیز باید مخاطرات سیلاب را جدی بگیرند. مجموعه‌هایی که ساختمان‌ها، تاسیسات و زیرساخت‌های آنها در معرض خطر قرار دارد، مطابق ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، برای بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام کنند تا در صورت بروز خسارت، امکان جبران آن از طریق بیمه فراهم باشد.