در پی ثبت مصرف بی‌سابقه انرژی در استان سیستان و بلوچستان، سازمان انرژی با هدف حفظ پایداری شبکه برق، طرح مدیریت هوشمند بار را به اجرا درآورده است. این طرح در روز یکشنبه 30 شهریور 1404 آغاز شده و ساعات اوج مصرف و زمان احتمالی اجرای آن از ساعت ۱۶ تا ۲۲ روز پنجشنبه خواهد بود. شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از برنامه خاموشی‌ها به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق مراجعه کنند.

شبکه برق استان سیستان و بلوچستان در مواجهه با یک چالش حیاتی قرار گرفته است، این چالش ناشی از ثبت یک رکورد بی‌سابقه در میزان مصرف انرژی است. این وضعیت حساس، ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مدیریت شده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در همین راستا، سازمان انرژی استان با درک اهمیت حفظ پایداری شبکه برق ، اقدام به اجرای طرح مدیریت هوشمند بار نموده است. این طرح که در روز یکشنبه 30 شهریور 1404 به اجرا درآمد، گامی اساسی در جهت مقابله با بحران احتمالی خاموشی ‌های گسترده به شمار می‌رود.

هدف اصلی این طرح، جلوگیری از بروز اختلالات وسیع در تأمین برق و تضمین تداوم ارائه خدمات به مشترکین است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به نقش حیاتی برق در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی استان توجه کنیم. از این رو، همکاری و همراهی شهروندان در اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، نقشی تعیین‌کننده دارد.\بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط کارشناسان، ساعات اوج مصرف انرژی و زمان احتمالی اجرای طرح مدیریت هوشمند بار، از ساعت 16 تا 22 روز پنجشنبه تعیین شده است. این بازه زمانی، حساس‌ترین ساعات شبانه‌روز به شمار می‌رود و به همین دلیل، توجه ویژه‌ای به مدیریت مصرف انرژی در این ساعات معطوف شده است. طرح مذکور، محدوده‌های جغرافیایی مختلفی را در سطح استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش قرار می‌دهد. این محدوده‌ها شامل محلات و مناطق شهری و روستایی می‌شود که متناسب با میزان مصرف انرژی و شرایط شبکه، تحت تأثیر این طرح قرار خواهند گرفت. جزئیات دقیق مربوط به مناطق مشمول طرح و همچنین ساعات دقیق اجرای آن، به طور مستمر از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی و معتبر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان، با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی نظیر پرتال رسمی، سامانه پیامکی و رسانه‌های محلی، تلاش دارد تا شهروندان را از آخرین تغییرات و اطلاعات مربوط به طرح، آگاه سازد. این اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق، نقش بسزایی در افزایش آگاهی عمومی و ترغیب مردم به همکاری در مدیریت مصرف انرژی دارد.\جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و اطلاع از جزئیات خاموشی‌های احتمالی (در صورت اعمال طرح)، شهروندان می‌توانند به منابع رسمی و معتبر مراجعه نمایند. وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به آدرس https://sbepdc.ir/fa/ و صفحه اختصاصی برنامه خاموشی‌ها به آدرس https://sbepdc.ir/fa/pages/584/show ، در دسترس عموم قرار دارد. این منابع، اطلاعات به‌روز و دقیقی در خصوص مناطق مشمول طرح، ساعات اجرای خاموشی‌ها و توصیه‌های لازم برای مدیریت مصرف انرژی ارائه می‌دهند. علاوه بر این، سامانه پیامکی شرکت نیز به عنوان یک ابزار سریع و مؤثر در اطلاع‌رسانی‌های فوری و اضطراری، نقش مهمی ایفا می‌کند. همکاری و مشارکت فعال شهروندان در مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج بار، از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده بهینه از دستگاه‌های پرمصرف نظیر کولرهای گازی و تجهیزات صنعتی، و همچنین رعایت نکات صرفه‌جویی در مصرف برق، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته داشته باشد. سازمان انرژی استان از تمامی شهروندان درخواست دارد تا با درک اهمیت موضوع، در اجرای این طرح مشارکت فعال داشته باشند و با رعایت الگوهای صحیح مصرف، به پایداری شبکه برق استان کمک کنند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

سیستان و بلوچستان برق خاموشی مدیریت بار مصرف انرژی سازمان انرژی

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها

Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.

قیمت نقره امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ /قیمت نقره افزایش یافت24 شهریور 1404 - 13:49 کد خبر: 1079185 لینک کوتاه «تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد: قیمت نقره امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با افزایش در بازار داخل بازگشایی شد.

ادامه مطلب »

رشته محلهای و دفترچه سوم تغییرات کنکور سراسری اعلام شد + لینکپیرو انتشار دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته باآزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال 1404 به تاریخ 9 شهریورماه 1404 و اطلاعیه‌های تمدید و اصلاحات سری اول و دوم منتشرشده به تاریخ 16 شهریورماه 1404 و اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام صرفاً براساس سوابق تحصیلی منتشر شده به تاریخ 20 شهریورماه 1404، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید (ذیل این اطلاعیه)،...

ادامه مطلب »

برنامه قطعی برق استان گیلان و رشت، امروز یکشنبه 30 شهریور 1404در پی افزایش شکاف تولید و مصرف برق، قطعی برنامه‌ریزی شده برق خانگی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه قطعی برق امروز را در ادامه ملاحظه کنید.

ادامه مطلب »

برنامه قطعی برق گرگان و گلستان؛ امروز یکشنبه 30 شهریور 1404در پی افزایش شکاف تولید و مصرف برق، قطعی برنامه‌ریزی شده برق خانگی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه قطعی برق امروز را در ادامه ملاحظه کنید.

ادامه مطلب »

برنامه قطعی برق استان مازندران و ساری؛ امروز یکشنبه 30 شهریور 1404ساعت قطعی برق مازندران امروز یکشنبه 30 شهریور ماه ۱۴۰۴ و جدول خاموشی برق مازندران را در این خبر بخوانید.

ادامه مطلب »

برنامه قطعی برق استان لرستان و خرم آباد؛ امروز یکشنبه 30 شهریور 1404ساعت قطعی برق لرستان امروز یکشنبه 30 شهریور ماه ۱۴۰۴ و جدول خاموشی برق خرم آباد را در این خبر بخوانید.

ادامه مطلب »