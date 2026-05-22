سیستان و هیرمند در آستانه فقر، خانه و زندگی

در سالهای اخیر، سیستان و هیرمند، استان محروم کشور، در آستانه فقر ویرانگری قرار داشته است. روستاهای این منطقه در دهه گذشته میلادی، شاهد خالی شدن از سکنه بسیاری از روستاها بوده اند. شواهدی نیز حکایت از این موضوع دارد که حداقل ۲۰۰ روستای این استان در دهه های اخیر unijایه شده اند.
روستاییان مندیلان بالا میگویند: ما چند ماه سال آوارهایم و خانواده را به امان خدا رها میکنیم؛ زن و بچه ما همینجا در گرما و بیآبی میمانند و همه چیز را تحمل میکنند.
ما گرد و خاک را به جان میخریم، دوری از خانواده را تحمل میکنیم فقط میخواهیم «خانه» داشته باشیم. کوچ اجباری، زندگی در حاشیههای فرودست، نان بخور و نمیر و دلتنگیِ همیشگی برای «خانه»؛ یا سرسخت ماندن، ماندن در خانهی نیمه ویران، نفس کشیدن در ریگ روان، بازهم کوچ فصلی برای فعلگی، جان را به قمار گذاشتن در راه سوختبری و سوگواری برای زمینهای سوخته… «ماندن یا رفتن، مسئلهی ساکنان سیستان و هیرمند دقیقاً همین است، وقتی هیچ جایی برای زندگی باقی نمانده است».
در سالهای اخیر، بسیاری از روستاهای منطقه هیرمند در استان محروم سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدهاند؛ براساس یک روایت رسمی، در دهههای اخیر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، قطع حقابه هیرمند و ریگ روان همیشگی، حداقل ۲۰۰ روستای سیستان را خالی از سکنه کرده است
سیستانوبلوچستان خانه فقر اشکال جنگل تصاحب زمین