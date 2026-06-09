سید جلال ساداتیان، دیپلمات پیشین کشورمان در بریتانیا، در مورد درگیریهای اخیر در منطقه و نقش امریکا در آن گفت: دونالد ترامپ رییسجمهور امریکا در طول ماههای اخیر آنقدر اظهارات متناقض و نادرست مطرح کرده که امروز تشخیص اینکه کدام سخن او واقعی است و کدام بخشی از یک بازی سیاسی محسوب میشود، کار سادهای نیست. او مدعی شده که امریکا ارتباطی با برخی از این تحولات ازجمله حملات اخیر اسراییل به لبنان ندارد، اما در عین حال مواضعی اتخاذ کرده که این ادعا را با تردید مواجه میکند. به باور ساداتیان در موضوع اخیر نیز به نظر میرسد دستکم در ظاهر میان امریکا و اسراییل بر سر برخی مسائل، ازجمله پرونده لبنان، اختلافنظرهایی وجود داشته باشد. حملاتی که ازسوی اسراییل انجام شد، در شرایطی صورت گرفت که ایران نیز در پاسخ، اهدافی را در سرزمینهای اشغالی مورد حمله قرار داد. اکنون اسراییل نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به آن اقدامات است و برخی اهداف را در تهران، اصفهان برخی شهرهای کشور مورد حمله قرار داده است. اما درخصوص باطن ماجرا، این پرسش مطرح است که آیا امریکا واقعا به دنبال دستیابی به یک پیروزی سیاسی و خروج از بحرانی است که خود با سیاستهای نادرست و فشارهایش ایجاد کرده یا اینکه سناریوی دیگری در جریان است؟ آیا ترامپ واقعا تلاش میکند خود را از اقدامات اسراییل جدا نشان دهد و صرفا بر خواستههای خود تاکید کند، یا اینکه یک بازی جدید طراحی شده که در آن امریکا در پشت صحنه باقی بماند و اسراییل نقش اصلی را ایفا کند؟
سید جلال ساداتیان گفت: حملاتی که ازسوی اسراییل انجام شد ، در شرایطی صورت گرفت که ایران نیز در پاسخ ، اهدافی را در سرزمینهای اشغالی مورد حمله قرار داد.
اکنون اسراییل نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به آن اقدامات است و برخی اهداف را در تهران، اصفهان برخی شهرهای کشور مورد حمله قرار داده است. اما درخصوص باطن ماجرا، این پرسش مطرح است که آیا امریکا واقعا به دنبال دستیابی به یک پیروزی سیاسی و خروج از بحرانی است که خود با سیاستهای نادرست و فشارهایش ایجاد کرده یا اینکه سناریوی دیگری در جریان است؟
آیا ترامپ واقعا تلاش میکند خود را از اقدامات اسراییل جدا نشان دهد و صرفا بر خواستههای خود تاکید کند، یا اینکه یک بازی جدید طراحی شده که در آن امریکا در پشت صحنه باقی بماند و اسراییل نقش اصلی را ایفا کند
سید جلال ساداتیان حملاتی که ازسوی اسراییل انجام شد ایران نیز در پاسخ امریکا نیز در پاسخ اسراییل نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به آن اقد امریکا به دنبال دستیابی به یک پیروزی سیاسی و خ سناریوی دیگری در جریان است دونالد ترامپ رییسجمهور امریکا ایران و ایالاتمتحده بر سر پروندههای منطقهای نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی ات ایران و پاکستان در تلاشهای منطقهای برای مدیر تحولات در سطح پاکستان، امریکا و شورای حکام چرخش خطرناک در قواعد درگیری افزایش سطح درگیریها میان اسراییل، حزبالله و نقض صریح مفاد آتشبس منطقهای حملاتی که بنا بر اعلام منابع نظامی، در ادامه ه برخی تحلیلگران روایت رسمی و اظهارات فرمانده قرارگاه خاتمالان ارتش اسراییل با ادامه حملات به مناطق جنوبی لبن مفاد آتشبس را نقض کرده است پیشتر نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده منابع منطقهای از افزایش سطح درگیریها میان اس چرخش خطرناک در قواعد درگیری چرخش خطرناک در قواعد درگیری چرخش خطرناک در قواعد درگیری چرخش خطرناک در قواعد درگیری چرخش خطرناک در قواعد درگیری