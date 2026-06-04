سید عباس عراقچی: آمریکا در جنگ ۴۰ روزه قدرت ایران را لمس کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه المیادین گفت که آمریکا در جنگ ۴۰ روزه قدرت ایران را لمس کرد و گمان می‌کرد ایران کشوری ضعیف در غرب آسیا است. وی افزود که آمریکا جنگ را آغاز کرد و در جنگ ۴۰ روزه همه توان و نیروهای خود را بسیج کرد تا ایران را مجبور به تسلیم کند.

سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در مصاحبه با شبکه المیادین گفت که از کشورهای منطقه که در مذاکرات نقش داشتند و با آمریکا تماس برقرار کردند تشکر می‌کند.

وی تصریح کرد که اسلوبی در مذاکرات وجود ندارد و پیام‌ها به آمریکایی‌ها تبادل می‌شود. عراقچی گفت که آمریکایی‌ها قدرت ایران را در جنگ ۴۰ روزه لمس کردند و گمان می‌کردند ایران کشوری ضعیف در غرب آسیا است. وی افزود که آمریکا جنگ را آغاز کرد و در جنگ ۴۰ روزه همه توان و نیروهای خود را بسیج کرد تا ایران را مجبور به تسلیم کند.

عراقچی بیان کرد که شرط نخست آمریکا تسلیم بی‌قید و شرط بود و این مسئله هرگز رخ نخواهد داد. وی گفت که آمریکا از طریق مطالبات غیر واقع بینانه مانند تغییر نظام تلاش کرد و این مسئله رخ نداد. عراقچی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها گمان می‌کردند مردم علیه نظام به خیابان‌ها می‌آیند، در حالی که مردم برای حمایت از نظام به خیابان‌ها آمدند، بیان کرد که همه محاسبات آنها اشتباه بود.

وی افزود که آمریکایی‌ها خواستند توان موشکی ایران را از بین ببرند اما از بین نرفت. عراقچی با تاکید بر اینکه اگر ترامپ عقل داشته باشد هرگز به جنگ باز نمی‌گردد، گفت که ما وحدت ملی و انسجام اجتماعی داریم و عزم و اراده برای ایستادن در مقابل هر تعرضی علیه کشورمان داریم.

وی با اشاره به اینکه وضعیت نظامی ایران هم اکنون بهتر از قبل از آغاز جنگ است، گفت که توان ادامه جنگ برای هر مدتی راه داریم و این بدان معنا نیست که ما جنگ می‌خواهیم. عراقچی با تاکید بر اینکه ایران ابداً خواستار جنگ نیست و این جنگ را آغاز نکرده و به صورت مثبت به درخواست مذاکره پاسخ داده است، گفت که پایان جنگ به دست آنها نیست و ابداً به دست آنها نخواهد بود.

وی همچنین به ریاست دوجانبه سفرای پاکستان و روسیه در تهران اشاره کرد.





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