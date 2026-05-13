سید حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - ضمن تشریح وضعیت درآمدهای کشور و چالشهای پیشروی برنامه بودجه ، از استمرار نظم مالی دولت علیرغم فشارهای بینالمللی و مخاطرات اقلیمی خبر داد و بر اولویتبندی معیشت مردم در تصمیمگیریهای کلان تاکید کرد.
معاون رئیس جمهور به ایسنا گفت: سال گذشته یکی از پرمخاطرهترین ادوار اقتصادی رقم خورد؛ سالی که با تشدید تحریمها آغاز شد و با بحرانهایی نظیر خشکسالی بیسابقه ۶۰ سال اخیر، نوسانات شدید قیمت نفت از ۷۱ به ۴۸ دلار و تنشهای منطقهای همراه بود. با این حال، بدنه اجرایی کشور توانست از این آزمون دشوار با نمره قبولی در بخش انضباط مالی عبور کند.
وی در تشریح وضعیت سالی که گذشت، اظهار کرد: با وجود تمامی حوادث، از فشارهای سیاسی و حقوقی بینالمللی گرفته تا جنگ و خشکسالی، خوشبختانه نظم بودجهای کشور کمترین آسیبی ندید. ما در حالی سال را به پایان رساندیم که تمامی پرداختهای ضروری، حقوق و یارانهها حدود ۱۰ روز پیش از پایان سال تسویه شد و پروژههای عمرانی نیز با تحقق ۱۰۰ درصدی تخصیصها، به مسیر خود ادامه دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجارب ارزشمند ایران در مواجهه با تهدیدات مداوم، تصریح کرد: ایران به واسطه سالها تجربه در مدیریت بحران، اکنون به سطحی از آمادگی رسیده که میتواند حتی در میان مصائب و مخاطرات احتمالی، ثبات مالی خود را حفظ کند. انباشت این تجارب به ما اجازه میدهد با اطمینان بگوییم که در سال جاری نیز علیرغم تداوم فشارها، نظم بودجهای به هم نخواهد خورد.
یکی از محورهای کلیدی این گفتوگو، دغدغه جامعه درباره قیمت کالاها و معیشت بود. پورمحمدی درباره تامین بودجه لازم برای کالابرگ نیز خاطرنشان کرد: موضوع معیشت و آسیبهای وارده به اقشار ضعیف، همواره از دغدغههای اصلی دولت و رئیسجمهور است. در همین راستا، کارگروه ویژهای مامور شده تا راهکارهای حمایت بیشتر از این اقشار را بررسی کند؛ بهگونهای که این حمایتها منجر به آسیب به پایههای اقتصادی کشور نشود.
وی در پایان با اشاره به آغاز فرایند بازسازی در بخشهای مختلف، ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر توان داخلی و تداوم گزارشهای عملیاتی، روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جامعه باید بداند مدیریت اقتصادی کشور با اتکا به تجربههای سخت گذشته، برنامهای منسجم برای عبور از گلوگاههای فعلی و رسیدن به نتایج مناسب در حوزه رفاه عمومی دارد و بدنه دولت همه تلاش خود را برای بهبود شرایط تا آخرین حد توان انجام میدهد
