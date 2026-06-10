در آخرین مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک، اعضای مجمع به برکناری نرگس اینچه درگاهی و همچنین عبدالرحیم سپهرتاج نایب‌رئیس دوم از سمت خود رأی مثبت دادند. پس از این تصمیم، نام سیدمحمدشروین اسبقیان به‌عنوان سرپرست و رئیس موقت فدراسیون جهانی ژیمناستیک در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک ثبت شد.

فدراسیون جهانی ژیمناستیک در به‌روزرسانی مربوط به مشخصات کشورهای عضو خود، نام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را به‌عنوان «Acting President’ یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت خود ثبت کرده است، به گزارش تسنیم، این اتفاق در حالی رخ داده است که در آخرین مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک که روز 22 اردیبهشت ماه برگزار شد، اعضای مجمع به برکناری نرگس اینچه درگاهی و همچنین عبدالرحیم س پهرتاج نایب‌رئیس دوم از سمت خود رأی مثبت دادند، این در حالی بود که پیش از این نام نرگس اینچه درگاهی به‌عنوان «Acting President’ یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک ثبت شده بود،پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده در روز 22 اردیبهشت، وجیهه نقوی به‌عنوان سرپرست نایب‌رئیسی اول انتخاب شد، همچنین قرار بود ثبت‌نام از نامزدهای ریاست از روز 29 اردیبهشت آغاز شود، اما این کار با گذشت نزدیک به 3 هفته از مجمع هنوز رخ نداده است.

فدراسیون جهانی ژیمناستیک در به‌روزرسانی مربوط به مشخصات کشورهای عضو خود، نام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را به‌عنوان «Acting President’ یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت خود ثبت کرده است، به گزارش تسنیم، این اتفاق در حالی رخ داده است که در آخرین مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک که روز 22 اردیبهشت ماه برگزار شد، اعضای مجمع به برکناری نرگس اینچه درگاهی و همچنین عبدالرحیم سپهرتاج نایب‌رئیس دوم از سمت خود رأی مثبت دادند، این در حالی بود که پیش از این نام نرگس اینچه درگاهی به‌عنوان «Acting President’ یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک ثبت شده بود،پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده در روز 22 اردیبهشت، وجیهه نقوی به‌عنوان سرپرست نایب‌رئیسی اول انتخاب شد، همچنین قرار بود ثبت‌نام از نامزدهای ریاست از روز 29 اردیبهشت آغاز شود، اما این کار با گذشت نزدیک به 3 هفته از مجمع هنوز رخ نداده است





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فدراسیون جهانی ژیمناستیک سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش سرپرست و رئیس موقت برکناری نرگس اینچه درگاهی و همچنین عبدالرحیم س

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