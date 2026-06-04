دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در مراسم سالگرد درگذشت حجت الاسلام سیدعلی اکبر محتشمی پور، اظهار کرد که مسئولان باید تا زمانی که یک فقیر در جامعه وجود دارد نباید از کار خود احساس رضایت کنند و باید به جای برخی کارها برای افرادی که امروز به مایحتاج اولیه نیازمند هستند، اقدامی کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت حجت الاسلام سیدعلی اکبر محتشمی پور با اشاره به فلسفه بزرگداشت عید غدیر تصریح کرد: برخی اقدامات با مشی و مرام حضرت امیر بسیار فاصله دارند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تاکید بر اینکه مسئولان تا زمانی که یک فقیر در جامعه وجود دارد نباید از کار خود احساس رضایت کنند، تصریح کرد: باید به جای برخی کارها برای افرادی که امروز به مایحتاج اولیه نیازمند هستند، اقدامی کنیم. سیدهادی خامنه ای ابراز عقیده کرد: لازم نیست ما همچون امیرالمومنین نان جو بخوریم اما لازم است عفت و ورع و سداد و تقوا را رعایت کنیم و ریاکاری، دروغ و تظاهر را کنار بگذاریم.

این اقدامات حرام است اما هنوز نتوانسته ایم این موارد را حل کنیم و به جای میهمانی کیلومتری باید این کارها را انجام دهیم که البته از آن غافل هستیم. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه جامعه ما اگر ادعای پیروی از علی دارد باید از اعمال و رفتارمان احساس شود شیعه علی هستیم، یادآور شد: آیا صداقت، ورع و تقوا و عفت و سداد در ما وجود دارد یا نه؟

توجه به این موارد برای ما ضروری است نه بعضی پول هایی که به نام ایشان خرج می شود. سیدهادی خامنه ای تصریح کرد: بهتر است هزینه برخی کارها را به یاد و نام علی به فقرا بدهید، نه اینکه صف های کیلومتری برای خوردن غذا ایجاد کنیم که به هیچ وجه ارتباطی با شیوه امیرالمومنین ندارد.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با طرح این پرسش که آیا حرف و عمل ما یکی است، اظهار کرد: عدالت، صداقت و دوری از ریا و دروغ اساس دین اسلام است. دارندگان چنین خصوصیات در یک جامعه قطعا پیروز هستند اما آیا ما چنین هستیم؟ ما به همان میزانی که از اسلام و دین و مکتب علوی با خود داریم پیروز هستیم اما پیروزی مطلق از آن خود حق است.

وی با اشاره به توصیه های امام علی در زمینه مقاومت در برابر دشمنان، اظهار کرد: سفارش حضرت امیر این است که قدم های خود را در این مبارزه ثابت نگه دارید و همیشه نگاهتان به آخرین قسمتی باشد که دشمنان در آن قرار دارند. حضرت امیر سفارش دارند اگر احساس کردید دشمنان آماده درگیری با شما هستند قبل از آنکه آنان به شما حمله کنند آماده باشید با آنان مقابله کنید و اجازه ندهید به منزل شما وارد شوند و با شما در آنجا بجنگند.

سیدهادی خامنه ای تاکید کرد: بنابراین ما به جای سعی در معرفی آن حضرت و تصمیمات غیرمتعارف در بزرگداشت ایشان، بهترین خدمتی که می توانیم انجام دهیم آن است که اعمال و رفتار ما به گونه ای باشد که بگویند واقعا پیروان علی هستیم وگرنه هرچه خرج های بیهوده کنیم، نتیجه مدنظر را ندارد. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تاکید بر اینکه در جامعه ما مناسب تر این است به جای تشریفات بسیار پرخرج که در شرایط فعلی اصلا جایز نیست به اندیشه های ایشان بپردازیم، اظهار کرد: امام علی به پیروان واقعی نیاز دارد نه کسانی که صرفا نام او را بر زبان بیاورند.

ما به جای فخرفروشی به نام آن حضرت، نیازمند اصلاح خود هستیم. سیدهادی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار کرد: از جملات بسیار ماندگار علی این است که فرمود اگر مقهور شوید، زندگیتان مرگ است و اگر پیروز شوید، مرگتان زندگی است. و گاهی کسانی به بهانه همین سخنان درباره اینکه باید گفت و گو با دشمن کرد یا نه مقداری، زیاده روی می کنند.

وی تصریح کرد: آنچه که باید باشد با آنچه هست تفاوت زیادی دارد. اگر بخواهیم آنچه که حقانیت موضوع است را بگوییم باید گفت آمریکا چه کاره است که بیاید این طرف دنیا و بخواهد با ما گفت و گو کند؟ به او چه ارتباطی دارد؟

این یک واقعیت است اما یک واقعیت دیگر هم وجود دارد که او مسئولان را وادار می کند برای مقداری حفظ آرامش و امنیت در کشور، مسئله گفت و گو را قبول می کنند و فعلا این کار را انجام می دهند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه در عین حال امروز مسئولان کشور هم اصل مذاکره را قبول دارند اما اینکه عده ای راه بیفتند و بخواهند آرا خود را تحمیل کنند اصلا قابل قبول نیست.

باید چیزهایی را بدانیم ولی هرچیز که ما بدانیم الزاما تحمیل کنی نیست. در جامعه واقعیاتی وجود دارد که به ما چیزهای دیگری را دیکته می کند. سیدهادی خامنه ای تصریح کرد: این مسئله را در جنگ هشت ساله هم داشتیم که امام امت در شرایطی که خود فرمود خوردن زهر را بر خود هموار کرد و کاری را که خود نمی پسندید فقط برای مصالح جامعه پذیرفت. الان هم آن مسائل مطرح است.

پس آنچه حضرت امیر درباره فالموت فی حیاتکم مقهورین فرمودند منافاتی با مسئله گفت و گو ندارد و باید هرچیز را در جای خود لحاظ کرد. وی با اشاره به رویکرد امام علی در زمینه روش مدیریت جامعه و رأفت و رحمت با مردم، اظهار کرد: آن حضرت از دردسرهای مهمشان وجود خوارج بود که افراطیونی بودند و خود را معیار می دانستند مثل برخی که نمونه های آنان هستند و فکر می کردند هرچه آنان خوب بدانند خوب است و هرچه آنان بد بدانند بد است؛ کاری هم به حرف بزرگان و شخصیت های فکری و علما و دانشمندان نداشتند و در مقابل شخصیتی مثل امام علی ایستادند و ناآرامی های مختلف در جامعه ایجاد کردند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام تصریح کرد: امام علی به پیروان خود توصیه کردند پس از شهادت من به دلیل اینکه یکی از خوارج عامل ترور من بوده در جامعه به کشتن خوارج روی نیاورید و از این کار پرهیز کنید. ایشان فرمودند میان دو فرقه فرق بگذارید و از این کار پرهیز کنید.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با اشاره به توصیه های امام علی در زمینه مرام و رفتار، اظهار کرد: امام علی به پیروان خود توصیه کرد در جامعه ما باید به دو گروه فرق بگذاریم. یکی از آن ها گروهی هستند که از راه حق و با فضیلت هستند و دیگری گروهی هستند که با فضیلت نیستند و راهشان از راه شر است.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام تصریح کرد: امام علی به پیروان خود توصیه کرد که اگر در جامعه با گروهی مواجه شدید که با فضیلت هستند با آنها رفتار کنید و با گروهی که با فضیلت نیستند با آنها رفتار کنید. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با اشاره به توصیه های امام علی در زمینه اصلاح و تربیت، اظهار کرد: امام علی به پیروان خود توصیه کرد که باید اصلاح خود را انجام دهید و از اصلاح خود دست بردارید و با اصلاح خود به سمت فضیلت پیش بروید





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سیدهادی خامنه ای، حجت الاسلام سیدعلی اکبر محتشمی پ

United States Latest News, United States Headlines