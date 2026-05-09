سیدمجید بنی‌فاطمه مداح درباره ی شب عقد پسر آقا و... درباره ی آشنايش با رهبر و... درباره ی به اسکنر رفتن کشک پای رهبر و... درباره ی اینکه چگونه با آن همه مشغله، برای یک دعوت اینقدر سریع بودند...توضیحاتی که در متن به ایشان داده شده را در برمیگیرد.

سیدمجید بنی‌فاطمه مداح گفت:"بنا‌فاطمه" با توجه به روز ولادت امیرالمومنین (ع) برای بیت رهبری دعوت شده بود. با خود فکر می‌کرد که روز پدر است و خدا به وی کرده که بتواند در محضر رهبری و ایشان را هم شاد کند.

در گفتگویی تلویزیونی گفت:"در این برنامه محمد رسولی شعرخوانی کرد و به دلیل طولانی شدن بخش خاطرکویسی، زمان کم آمد و وقت به وی نرسید. با خود گفتم روزی من همین بوده و همین که جمال آقا را دیدم، برایم کافی است. از جلسه بیرون آمدم و دنبال کفشم می‌گشتم که دیدم دو نفر از آقایان با حال منقلب به سمت من آمدند و گفتند:"آقا فرمودند سلام ما را به آقای بنی‌فاطمه برسانند و از ایشان عذرخواهی کنند".

برای وی عجیب بود که با آن همه مشغله، اینچقدر دقیق و با محبت پیگیری کردند. بعد گفتند:"آقا فرموده‌اند به ایشان بگویید اگر وقت دارند، برای شب ولادت امام حسین(ع) دعوت هستند". بنی‌فاطمه درباره ادامه ماجرا نیز گفت:"شب قبل ولادت با من تماس گرفتند و گفتند به آن جلسه بیا. من هم گفتم با پسرم سیدعلی می‌آیم و گفتند اشکالی ندارد.

به تصور اینکه جلسه‌ای ولادتی و مولودی‌خوانی است به سمت بیت رفتیم، اما آنجا متوجه شدم مجلس عقد پسر آقا مصطفی خامنه‌ای است". وی با اشاره به فضای مراسم خاطرنشان کرد:"آقا مصطفی را زیارت کردیم و محبت داشتند. مجلس به قدری ساده بود که واقعاً متعجب شدم؛ حتی به پسرم گفتم اگر کسی جشن تولد خانگی هم بگیرد از این بیش‌تر برگزار می‌شود".

"حسین شریعتمداری به مراسم گرامیداشت علی لاریجانی رفت + عکس" ماجرای آسیب دیدن کشک پای رهبر چه بود؟ وضعیت سلامتی ایشان چگونه است؟ یک عضو بیت رهبری توضیح داد + ویدی





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines