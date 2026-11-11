سازمان امور مالیاتی با صدور شناسنامه معتبر، شرکت‌های خصوصی و غیردولتی مزایای مالیاتی را از سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و امکانات مرتبط می‌دهد؛ معمولا امکان انتقال‌های مالیاتی را برای سالهای بعدی فراهم می‌آورد.

سرمایه‌گذاری در حوزهٔ هوش مصنوعی قدامی و پیشرفته در سال‌های آینده و همین‌طور اکنون جایگاه ویژه‌ای در سیاست مالیاتی کشور را به دست آورده است.

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی و اعتبار مالیاتی

در چهارچوب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که در ماه مرداد سال پیش تصویب شد و به تازگی بخش مهمی از آن در مه این سال اجرایی شد، سازمان امور مالیاتی قانون جدیدی را صادر کرده است تا شرکت‌های خصوصی و غیردولتی که به توسعه زیرساخت‌های ضروری هوش مصنوعی می‌پردازند، بتوانند از اعتبارمالیاتی بهره‌مند شوند. این اعتبار بیش از صرف هزینه‌های ایجاد سرورهای پردازشی، توسعه الگوریتم‌های هوشمند، توليد مجموعهٔ داده‌های بزرگ و حتی آزمایشگاه‌های مرجع هوش مصنوعی را گنجانده و به صورت گسترده‌تری به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینهٔ افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز انجام کنند.

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مدیر کل امور مالیاتی، آقای محمد برزگری، فرمانیه مالیاتی را به ادارات کل امور مالیاتی کشور فرستاد تا هرکسی که دلایل قانونی را داشته باشد، هشیارانه بتواند از مزایای اعتبار مالیاطی بهره‌برند. نکتهٔ کلیدی این ابلاغیه قابلیت انتقال ناپذیرفت‌نشدهٔ اعتبار مالیاتی به سال‌های آینده است؛ به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری‌ای در یک سال به بهره‌برداری نرسد، شرکت می‌تواند آن را در سال‌های بعدی اعمال کند.

این ویژگی باعث می‌شود که شرکت‌های فعال در این حوزه، به جای خریداری کُد یا سخت‌افزار و نداشتن بازگشت، در وضعیتی قرار گیرند که نمونهٔ سرمایه‌گذاری‌هایشان در قالب مستمر باشد و مزایای مالیاتی در طول زمان پذیرفته شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی نقش کلیدی در رقابت و پیشرفت حوزهٔ فناوری‌های نوین دارد، این اقدام به جذب سرمایه و تسهیل ورود شرکت‌های نوپا در فضای هوش مصنوعی می‌پردازد.

همکاری بخش خصوصی و技术 نوین

اعداد و مدارکی که در گزارش‌های مرتبط حاکی از توانایی‌های بنیادی بخش خصوصی در زمینهٔ فناوری باشد، بیانگر این است که با این مدل، نه‌تنها تقویت زیرساخت‌های فیزیکی بلکه ایجاد تجربهٔ نظامی علمی به‌دست آمده و زمینهٔ همکاری‌های نوست که بعد از آن در حوزهٔ داده، امنیت و توسعهٔ الگوریتم‌ها به‌صورت پورتفو شکل می‌گیرد. حتی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، امکان بهره‌برداری از این اعتبار، راهی زبانی برای ایجاد حیطهٔ مشترک انسجام در سطوح ملی و بین‌المللی می‌باشد.

در نهایت چنین اقداماتی باعث رشد قطب کشاورزی‌اقتصاد محور هوش مصنوعی می‌شود و شرکت‌های کوچک و متوسط فایدهٔ اقتصادی مستقیم و متواضع را در خورشان مواد می‌کرش کنند.