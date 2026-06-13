سیاستمدار: تهدید و جنگ خارجی منجر به احیای همبستگی ملی شده است

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در این نشست با اشاره به این نکته که ملتها در تاریخ خود لحظاتی را تجربه میکنند که فراتر از یک رخداد سیاسی یا نظامی، به نقطهای برای بازشناسی هویت جمعی و بازیابی توانمندیهای درونی آنان تبدیل میشود، بیان داشت: آنچه ملت بزرگ ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر تجربه کرد، از همین سنخ است؛ رخدادی که در کنار ابعاد امنیتی و سیاسی، یک واقعیت اجتماعی عمیق را نیز آشکار ساخت و آن، ظرفیت کمنظیر جامعه ایرانی برای بازتولید انسجام ملی در لحظات سرنوشتساز بود.
به گزارش مشرق، نهمین نشست استماع نخبگانی در خصوص بررسی راهکارهای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در فضای جنگ و پساجنگ ذیل طرح سیمرغ رمضان(پویش خرد ملی برای ایران برخاسته) با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، جمعی از اساتید علوم اجتماعی از جمله بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه، میثم مهدیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سید حسین شهرستانی معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر، جبار رحمانی عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رضا صفری شالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و صابر جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد.
به گزارش مشرق، نهمین نشست استماع نخبگانی در خصوص بررسی راهکارهای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در فضای جنگ و پساجنگ ذیل طرح سیمرغ رمضان(پویش خرد ملی برای ایران برخاسته) با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، جمعی از اساتید علوم اجتماعی از جمله بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه، میثم مهدیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سید حسین شهرستانی معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر، جبار رحمانی عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رضا صفری شالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و صابر جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد
سیاستمدار همبستگی ملی تحول اجتماعی تجارب تاریخی ملتها تبدیل شدن نقطهای برای بازشناسی هویت جمعی و با