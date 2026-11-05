روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوزش دو نفتکش آمریکایی در تنگه هرمز و تسخیر دو پهپاد آمریکایی توسط جنگ‌کنندگان الکترونیک خبر داد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای رسمی جزئیات دقیقی از درگیری‌های اخیر در آب‌های خلیج فارس را ارائه داد. این نهاد نظامی اعلام کرد که نیروهای دریایی سپاه در راستای ایستادگی و مدیریت تنگه هرمز ، اقدام به ایجاد خسارت مالی سنگین برای شناورهای متخلف و تسخیر تجهیزات هوایی متجاوزان کردند.

تسخیر پهپادهای آمریکایی و کنترل معبر

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمندگان یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه موفق شدند دو فروند پرنده متجاوز از نوع لوکاس را شناسایی و رهگیری کنند. این نیروهای متخصص با در دست گرفتن کنترل کامل و هدایت دقیق این پهپادها، توانستند آن‌ها را به صورت سالم به زمین بنشانند و به عنوان غنیمت به دست آورند.

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این اقدام نشان‌دهنده سطح بالای توانایی‌های فنی و رزمی سپاه در مقابله با تهدیدات هوایی است. تسخیر این تجهیزات بدون آسیب دیدن آن‌ها، پیامی واضح برای دشمنان مبنی بر برتری استراتژیک ایران در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود.

آتش‌سوزی نفتکش‌های بزرگ در معبر غیرقانونی

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از دو حادثه جداگانه برای شناورهای آمریکایی خبر داد. شب گذشته، یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از معبر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر اصابت با مین دچار سانحه آتش‌سوزی شد و متوقف گردید.

در حادثه‌ای دیگر، یک ابرنفتکش در حال خروج از این محور در شرق تنگه هرمز، در آتش‌سوزی گسترده‌ای متوقف شد. در جریان این حادثه، یک فروند یدک‌کش که برای اطفاء حریق به این ابرنفتکش نزدیک شده بود نیز دچار آتش‌سوزی و حریق شد.

این اقدامات نشان می‌دهد که تلاش برای قانون‌شکنی در تنگه هرمز، جز خسارت‌های بیشتر مالی و شکست‌های سیاسی بزرگتر برای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت. سپاه تأکید کرده است که شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات در جغرافیای جدید هم‌اکنون در دستور کار است.

تحلیل هزینه‌ها و پیامدهای انتخاباتی برای واشنگتن

سخنگوی سپاه در تحلیل خود بیان کرد که رژیم آمریکا که با اصرار و تحریک شناورها به انجام تخلف و گذر از معبر مین‌گذاری شده است، هزینه‌های بسیار سنگین پرداخت بیمه شناورهای آسیب‌دیده را به مالیت‌دهندگان آمریکایی و هم‌پیمانان خود در منطقه تحمیل می‌کند.

این نهاد نظامی اشاره کرد که اگر آمریکا قدری تدبیر داشت، به جای پرداخت این هزینه‌ها، با آزادسازی اعتبارات مسدودشده ایران که کمتر از نیمی از این هزینه‌هاست، از خسارات سنگین و شکست مفتضحانه انتخاباتی جلوگیری می‌کرد.