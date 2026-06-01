سپاه پاسداران از حمله به کشتی باری آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس خبر داد و حمله به پایگاه هوایی آمریکا را تأیید کرد

سپاه پاسداران روز دوشنبه از حمله با موشک کروز به یک کشتی باری در خلیج فارس خبر داد و مدعی شد که این کشتی تحت مالکیت آمریکا و اسرائیل است. همچنین سپاه این حمله را "مقابله به مثل" خواند و گفت که آن را در واکنش به حمله آمریکا به کشتی "لیان‌استار" در دریای عمان انجام داده است. سپاه در بیانیه‌ای مدعی شد، کشتی "ام‌اس‌سی. ساریسکا" (MSC. Sarisca) تحت مالکیت "دشمن آمریکایی-اسرائیلی" بوده و با موشک کروز هدف قرار گرفته است. همچنین سپاه صبح دوشنبه از حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا خبر داد و مدعی شد که آمریکا از این پایگاه برای حمله به یک برج مخابراتی در جزیره "سیریک" استفاده کرده بود. اگرچه در بیانیه سپاه به محل پایگاه هدف قرار گرفته اشاره نمی‌شود، اما این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که کویت از یک حمله موشکی و پهپادی خبر داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بنابر گزارش‌ها، آمریکا و ایران در روزهای اخیر به حصول توافقی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی "تروت‌سوشال" نوشت: "مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران با سرعتی بالا ادامه دارد."

سپاه پاسداران روز دوشنبه از حمله با موشک کروز به یک کشتی باری در خلیج فارس خبر داد و مدعی شد که این کشتی تحت مالکیت آمریکا و اسرائیل است.

همچنین سپاه این حمله را "مقابله به مثل" خواند و گفت که آن را در واکنش به حمله آمریکا به کشتی "لیان‌استار" در دریای عمان انجام داده است. سپاه در بیانیه‌ای مدعی شد، کشتی "ام‌اس‌سی. ساریسکا" (MSC. Sarisca) تحت مالکیت "دشمن آمریکایی-اسرائیلی" بوده و با موشک کروز هدف قرار گرفته است.

همچنین سپاه صبح دوشنبه از حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا خبر داد و مدعی شد که آمریکا از این پایگاه برای حمله به یک برج مخابراتی در جزیره "سیریک" استفاده کرده بود. اگرچه در بیانیه سپاه به محل پایگاه هدف قرار گرفته اشاره نمی‌شود، اما این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که کویت از یک حمله موشکی و پهپادی خبر داد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بنابر گزارش‌ها، آمریکا و ایران در روزهای اخیر به حصول توافقی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی "تروت‌سوشال" نوشت: "مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران با سرعتی بالا ادامه دارد.





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سپاه پاسداران حملات به کشتی آمریکا و اسرائیل مقابله به مثل حملات جدید آمریکا به جنوب ایران پایگاه هوایی آمریکا جزیره سیریک تنگه هرمز مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران دونالد ترامپ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

درخواست کاخ سفید از ایرانی برای آزادی کشتی توقیف شدهشورای امنیت ملی کاخ سفید از ایران درخواست کرد تا کشتی توقیف شده MSC AIRES در تنگه هرمز را آزاد کند.

Read more »

درخواست کاخ سفید از ایران برای آزادی کشتی توقیف‌شدهشورای امنیت ملی کاخ سفید از ایران درخواست کرد تا کشتی توقیف شده MSC AIRES در تنگه هرمز را آزاد کند.

Read more »

ملوان کشتی توقیفی توسط ایران به کشورش بازمی‌گرددبه گزارش شبکه شرق، ملوان روس کشتی که در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شده، به کشورش باز می‌گردد. به گزارش اسپوتینک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایران به روسیه اطلاع داده است که در بازگشت ملوان روسی از کشتی توقیف شده MSC Aries توسط ایران به کشورش دخالتی نخواهد داشت.

Read more »

ایران ۷ خدمه دیگر کشتی «MSC ARIES» را آزاد کردبه گزارش شبکه شرق، هفت خدمه دیگر کشتی توقیفی «MSC ARIES» در ایران، آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند. هفت خدمه دیگر کشتی کانتینری توقیفی «MSC ARIES»، پس از انجام رایزنی‌ها و در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک و نیز موافقت مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای خود بازگشتند.

Read more »

آغاز فعایت رسمی کشتی کروز MSC در ایران!با وجود چالش‌های متعدد و محدودیت‌های موجود، MSC Cruises به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین خطوط کشتیرانی جهان، فعالیت رسمی خود را در ایران آغاز کرد. این گام بزرگ، نتیجه تلاش‌های مستمر و مذاکرات پیچیده‌ای است که با هدف گسترش بازار گردشگری دریایی در ایران صورت گرفته است.

Read more »

سپاه کشتی کانتینری اسراییل را در تنگه هرمز توقیف کرد + تصویرنیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز ‌دو فروند کشتی متخلف به نام های 'MSC-FRANCESCA' متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف 'EPAMINODES' که بدون مجوز و با انجام تخلف های مکرر و دستکاری در سامانه های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز داشتند را با اشراف اطلاعاتی رزمندگان...

Read more »