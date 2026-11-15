سپاه ادعای غرق شدن ابرنفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت در خلیج فارس را مطرح کرد

سپاه پاسداران مدعی غرق شدن یک ابرنفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت در خلیج فارس شد؛ ادعایی که تاکنون هیچ منبع مستقلی آن را تأیید نکرده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه ۲۴ آبان مدعی شد که یک ابرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت پس از برخورد با مین و آتش‌سوزی در خلیج فارس غرق شده است. هیچ منبع مستقلی وقوع این حوادث را تأیید نکرده و روایت سپاه تاکنون فقط از سوی همین نهاد مطرح شده است.

بر اساس اعلام سپاه، دو فروند نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز با اصابت به یک مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیبی شدند. یکی از این کشتی‌ها که ابرنفتکشی حامل دو میلیون بشکه نفت بود، در آب‌های جنوب خلیج فارس غرق شد.

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ادعای غرق شدن ابرنفتکش و اختلاف بر سر پاکسازی مین‌ها

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده که ابرنفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت در جنوب خلیج فارس غرق شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که منبع مستقلی آن را بررسی و تأیید نکرده است.

تهران طی هفته‌های اخیر بارها از وقوع آتش‌سوزی در کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و در برخی موارد مدعی شده که این شناورها با مین برخورد کرده‌اند. این روایت‌ها بخشی از الگوی تکرارشونده‌ای است که سپاه برای توضیح حوادث دریایی در این آبراه ارائه می‌کند.

در مقابل، ارتش آمریکا بارها اعلام کرده که تمام مین‌ها را از مسیرهای اصلی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز پاک‌سازی کرده است. همین اختلاف روایت‌ها باعث شده که ادعای سپاه درباره ابرنفتکش غرق‌شده با تردید جدی همراه باشد.

پاسخ تهران به اقدامات نظامی آمریکا و حمله به بحرین

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه ۲۴ آبان گفت تهران به هرگونه اقدام نظامی آمریکا به شیوه‌ای که نیروهای نظامی مقتدر ایران تشخیص دهند پاسخ خواهد داد. او این اظهارات را در واکنش به حمله پهپادی سپاه پاسداران به یک پایگاه آمریکا در بحرین بیان کرد.

بقائی در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد که ایران هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و هیچ تعرض نظامی آمریکا یا دیگران بی‌پاسخ نخواهد ماند. وی افزود که این موضع در عمل نیز اثبات شده است.

سپاه پاسداران مدعی شد که شش پهپاد به یک سامانه راداری آمریکا در بحرین حمله کرده است. ارتش بحرین اعلام کرده که چندین حمله هوایی ایران را رهگیری کرده، اما آمریکا هنوز ادعای سپاه درباره حمله به پایگاه خود را تأیید نکرده است.

شامگاه شنبه، چند رسانه گزارش کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روزهای اخیر به مشاوران ارشد خود گفته است در صورت نبود اقدامات تحریک‌آمیز تازه از سوی حکومت ایران یا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، ممکن است از حمله دوباره به ایران خودداری کند.

اختلال استارلینک و تأثیر آن بر جبهه‌های اوکراین

سفیر اوکراین در واشینگتن روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که اختلال در ارتباط با سامانه استارلینک در جبهه‌های جنگ ادامه دارد و به توانایی ارتش این کشور لطمه زده است. او افزود که این اختلالات در پنج روز گذشته ادامه یافته و نشانه‌ای از بهبود در آن دیده نمی‌شود.

دنیس سینیک محدودیت‌های موجود برای اوکراین در استفاده از سامانه مخابراتی استارشیلد، نسخه نظامی استارلینک، را گسترده توصیف کرده است. به گفته او، این محدودیت‌ها توانایی ارتش اوکراین در شناسایی و رهگیری پهپادهای تهاجمی روسیه را کاهش داده و نیروهای این کشور تنها پس از ورود پهپادهای روسی به قلمروی تحت کنترل اوکراین قادر به شناسایی آن‌ها هستند.

وزارت دفاع اوکراین روز شنبه دوم آبان اعلام کرده بود که سرعت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و استارشیلد پس از بیش از یک هفته محدودیت، که عملیات نظامی این کشور را مختل کرده بود، به سطح بالایی بازگشته است. اختلال مجدد در حالی گزارش می‌شود که تنش میان کی‌یف و واشینگتن بالا گرفته است.

این محدودیت‌ها پس از آن اعمال شدند که دونالد ترامپ از توافقی برای خرید گازوئیل روسیه خبر داد و هم‌زمان از اوکراین خواست حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند. استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک است و نقش مهمی در ارتباطات نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم دارد.

کمپانی اسپیس‌ایکس، متعلق به ایلان ماسک که به دولت دونالد ترامپ نزدیک است، اعمال محدودیت برای اوکراینی‌ها را تکذیب کرده و تنها از وجود برخی مشکلات فنی خبر داده است. با وجود این اختلالات، رسانه‌ها گزارش می‌دهند که ارتش اوکراین روز یکشنبه به حملات خود در داخل خاک روسیه ادامه داده و از جمله شهر نیژنِه‌کاماسک در مرکز روسیه را هدف حمله هوایی قرار داده است؛ شهری که میزبان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های پتروشیمی روسیه است.

وویجر ۱ ناسا و رسیدن به فاصله ۲۶ میلیارد کیلومتری

وویجر ۱ ناسا، دورترین ساخته دست بشر از زمین، روز چهارشنبه ۲۷ آبان به فاصله ۲۶ میلیارد کیلومتری زمین خواهد رسید. نوری که برای پیمودن این مسافت به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد، این فضاپیما را از زمین جدا کرده است.

این فضاپیما در سال ۱۹۷۷ به فضا پرتاب شد و از سال ۲۰۱۲ در فضای میان‌ستاره‌ای حرکت می‌کند. وویجر ۱ همچنان به ارسال اطلاعات علمی ادامه می‌دهد و دانشمندان حفظ ارتباط با آن پس از نزدیک به نیم قرن را دستاوردی بزرگ در مهندسی فضایی می‌دانند.

لوح طلایی فضاپیماهای وویجر شامل تصاویر، موسیقی و پیام‌هایی به ۵۵ زبان است که برای معرفی زمین به موجودات احتمالی فرازمینی طراحی شده است. پیام فارسی این لوح با عبارت درود بر ساکنین ماورای آسمان‌ها آغاز می‌شود و سپس چهار مصراع مشهور سعدی از جمله بنی‌آدم اعضای یک پیکرند را می‌خواند. اسحاق سامهیه این پیام فارسی را خوانده است.

انتظار می‌رود وویجر ۲ نیز در سال ۲۰۳۵ به فاصله یک روز نوری از زمین برسد. این موضوع نشان می‌دهد که مأموریت دو فضاپیمای وویجر همچنان در حال پیشروی است و ارتباط علمی با آن‌ها برای دانشمندان اهمیت دارد.