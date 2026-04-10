سپاه پاسداران هرگونه حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس را رد کرد و اعلام کرد هیچ پرتابی نداشته است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای، هرگونه مشارکت در حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات کشورهای حاشیه خلیج فارس را رد کرد. سپاه تاکید کرد که در ساعات آتش‌بس هیچ پرتابی به سمت هیچ کشوری نداشته و در صورت انجام هرگونه عملیات، به طور رسمی اعلام خواهد کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ‌ای با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساعات آتش‌بس تا این لحظه، مطلقاً هیچ پرتابی به سمت هیچ کشوری نداشته‌اند، موضع‌گیری صریحی را اعلام کرد. این اطلاعیه که توسط روابط عمومی سپاه صادر شده است، به گزارش‌ها و اخبار منتشر شده در خصوص حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات در برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ، واکنش نشان داده است.

سپاه پاسداران با رد هرگونه دخالت در این حملات، تاکید کرده است که اگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدفی را مورد اصابت قرار دهند، این موضوع را با شهامت کامل و در بیانیه‌ای رسمی اعلام خواهند کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهندهٔ پایبندی سپاه به شفافیت و اعلام رسمی مسئولیت در قبال هرگونه اقدام نظامی است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که هرگونه اقدامی که در بیانیه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده باشد، هیچ ارتباطی با نیروهای مسلح کشور ندارد.\روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار این اطلاعیه، سعی در روشن کردن فضای ابهام‌آلود رسانه‌ای پیرامون این حملات داشته است. این اطلاعیه که در پی انتشار گزارش‌های متعددی از سوی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف منتشر شده، به ویژه به اخبار مربوط به حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات در منطقه اشاره دارد. سپاه پاسداران ضمن رد هرگونه مشارکت در این حملات، به صراحت اعلام کرده که در ساعات آتش‌بس هیچگونه پرتابی به سمت هیچ کشوری انجام نداده است. این موضع‌گیری، به نوعی تلاشی برای جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست و شایعاتی است که ممکن است به بی‌ثباتی و تنش در منطقه دامن بزنند. سپاه همچنین با تاکید بر رویهٔ شفافیت و اعلام رسمی، تصریح کرده است که هرگونه اقدام نظامی که توسط نیروهای مسلح ایران انجام شود، به طور رسمی و با انتشار بیانیه اعلام خواهد شد. این موضوع بیانگر تعهد سپاه به اصول اطلاع‌رسانی صحیح و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از فضای رسانه‌ای است.\متن کامل اطلاعیه شماره ۵۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم طی ساعات گذشته، خبرگزاری‌های مختلف گزارش‌هایی در خصوص حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس منتشر کرده‌اند. به اطلاع می‌رساند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساعات آتش‌بس تا این ساعت مطلقاً هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشته‌اند. اگر این گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌ها صحت داشته باشند، بدون شک کار دشمن صهیونیستی یا آمریکا است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگر هر هدفی را مورد اصابت قرار دهند، با شهامت کامل آن را در بیانیه‌ای رسمی اعلام خواهند کرد و هر اقدامی که در بیانیه‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران نباشد، ارتباطی با ما ندارد.» این اطلاعیه با لحنی قاطع و شفاف، موضع رسمی سپاه را در قبال این حوادث مشخص می‌کند و سعی دارد با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، از انتشار اخبار نادرست و تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کند. تاکید بر اعلام رسمی هرگونه اقدام نظامی، نشان‌دهندهٔ تعهد سپاه به مسئولیت‌پذیری و شفافیت در اطلاع‌رسانی است





