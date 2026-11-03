سپاه پاسداران: بازدارندگی حداکثری و آمادگی رزمی در برابر استکبار

بیانیه سپاه پاسداران در روز ۱۳ آبان بر استراتژی بازدارندگی حداکثری، پاسخ‌دهی بدون محدودیت و آمادگی کامل رزمی برای مقابله با تهدیدات آمریکا و صهیونیسم تاکید دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مهم به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، بر اهمیت استراتژیک بازدارندگی حداکثری و آمادگی کامل رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمنی‌های ساختاری واشنگتن و تل‌آویو تاکید کرد. این نهاد نظامی-امنیتی با تشریح تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی، اعلام نمود که تمامی تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیدمجتهی حسینی خامنه‌ای، در راستای تقویت توان بازدارندگی و هوشمندسازی میدان نبرد در حال اجراست و این اراده پولادین هیچ‌گونه انعطافی در برابر تجاوزات احتمالی نخواهد داشت.

ریشه تاریخی و ساختاری دشمنی‌های آمریکا

بیانیه صادره توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاریخچه درگیری‌ها را نه یک اختلاف موقت، بلکه یک تضاد منافع عمیق و ساختاری توصیف می‌کند که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و دهه‌های پس از آن تداوم یافته است. این نهاد نظامی در متن بیانیه خود تصریح می‌کند که اسناد کشف شده از لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، نشان‌دهنده ماهیت فریبنده دیپلماسی این کشور بوده که هدف اصلی آن نفوذ، سلب استقلال و سلطه بر ایران بوده است و نه یک سوءتفاهم سیاسی گذرا.

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این نهاد در ادامه تحلیل تاریخی خود اشاره می‌نماید که اقدامات اخیر واشنگتن نیز گواهی بر استمرار همین الگوی خصمانه است با این تفاوت که اهداف جدیدی چون براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجزیه سرزمینی ایران به این پرونده افزوده شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارجاع به رویدادهای کلیدی تقویم انقلاب، روز ۱۳ آبان را نمادی ماندگار از مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی معرفی می‌کند که در آن تبعید امام خمینی در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ به ثبت رسیده است.

تحلیل تهدیدات جدید و جنگ روانی رسانه‌ای

در بخش دیگری از این بیانیه، مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تحولات میدانی اخیر در منازعات منطقه‌ای اشاره کرده و بر تحمل ضربات سخت و دردناک توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و نبردهای پس از آن تاکید دارند. این نهاد نظامی استدلال می‌کند که انسجام ملت مبعوث و آمادگی نیروهای مسلح مقتدر ایران، امکان تعدی و تعرض مجدد را از ذهنیت نظامیان و سیاستمداران آمریکایی سلب کرده است، اما همین موضوع باعث شده تا ادبیات تهدید، جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای برای ایجاد توهم نابودی ایران در اوج استیصال قرار گیرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به این واقعیت که دشمن در آستانه عصبانیت و درماندگی است، هشدار می‌دهد که استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای نمی‌تواند حقیقت میدان نبرد را تغییر دهد. این بیانیه تاکید دارد که رزمندگان اسلام و مدافعان وطن با ایمان و آمادگی‌های همه‌جانبه رزمی، اراده‌ای فولادین برای خلق شگفتی‌های تاریخ‌ساز و تعیین تکلیف قطعی دشمن دارند و این اراده تحت هیچ شرایطی تضعیف نخواهد شد.

استراتژی بازدارندگی و فرماندهی نوین

مهم‌ترین پیام این بیانیه، تاکید صریح بر اجرای کامل دستورات فرماندهی معظم کل قوا، سیدمجتهی حسینی خامنه‌ای، مبنی بر بازدارندگی حداکثری است. این نهاد اعلام نمود که تمامی فرامین جدید فرماندهی عالی نیروهای مسلح با تمام توان و بدون لحظه‌ای درنگ در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی و هم‌افزایی کامل با سایر نیروهای مسلح و مدافعان کشور برای اجرای دقیق این استراتژی در حال انجام است. هدف اصلی، خلق رکنی راهبردی و غیرقابل نفوذ در برابر ایران‌ستیزی بیگانگان و مزدوران داخلی است.

متن بیانیه به وضوح مشخص می‌کند که رزمی هوشمندانه، به‌روزرسانی بانک اهداف و قرار دادن تمامی دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن در تیررس، سرلوحه مأموریت‌های روز این نهاد است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید می‌کند که پاسخ به هر سطح و نوع تهدید باید فوری، اثرگذار و بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی باشد. این رویکرد نوین با حمایت ملی از نیروهای مسلح، قدرت بازدارندگی ایران را به سطحی ارتقا داده که هیچ متجاوزی جسارت ورود به خاک این کشور را ندارد.

عهد پیمان‌شکنی با آمریکا و هشدار به دشمن

در پایان این بیانیه تاریخی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تجدید بیعت با امامین کبیر و شهید انقلاب، فرمانده معظم کل قوا را ستون فقرات اقتدار و مقاومت معرفی می‌کند. این نهاد صریحاً به اردوگاه دشمن آمریکایی-صهیونیستی و همراهان پلید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود هشدار می‌دهد که در هر نقطه از جغرافیای جهان و تا آخرین قطره خون، پای کار آرمان‌های دینی، انقلابی و میهنی ایستاده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام آمادگی کامل، تاکید می‌کند که زمان و شرایط پایان حملات دشمن را نه سیاستمداران غربی، بلکه نیروهای مسلح و ملت ایران تعیین خواهند کرد و دست بر ماشه، راست‌قوم ایستاده‌اند.