سپاه پاسداران پس از تعرض سحرگاهی آمریکا به حاشیه فرودگاه بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکایی را هدف قرار داد و هشدار داد در صورت تکرار، پاسخ قاطع‌تری خواهد داد؛ در همین زمان ارتش کویت نیز اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی خود در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی هستند.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که پس از بامداد هفتم خرداد منتشر کرد، اعلام کرد که به دلیل تعرض سحرگاهی ارتش ایالات متحده به منطقه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس ، پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است.

این حمله که در ساعت ۴:۵۰ بامداد انجام شد، توسط سپاه به عنوان یک اخطار جدی به آمریکا توصیف شد و تأکید شد که هر گونه تکرار این رفتار، با پاسخی قاطع‌تر و عواقب جدی برای متجاوز مواجه خواهد شد. اگرچه محل دقیق پایگاهی که هدف قرار گرفته مشخص نشده، اما در همان ساعت، ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی خصمانه هستند و صداهای انفجار شنیده‌شده ناشی از عملیات انهدام این اهداف بوده‌اند.

تحولات پس از این حادثه، به گزارش‌های مختلف خبری، نشان می‌دهد که بامداد پنجشنبه هفتم خرداد، چند انفجار در شرق بندرعباس به گوش رسید و سامانه‌های پدافند هوایی شهر فعال شدند. در ادامه، مقامات آمریکایی اعلام کردند که عملیاتی دفاعی انجام داده‌اند؛ در این عملیات چند پهپاد ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون و یک پایگاه نظامی مرتبط با کنترل و پرتاب پهپادها در بندرعباس هدف قرار گرفت.

این اقدام به عنوان پاسخی به تهدیداتی که بر نیروهای ایالات متحده و مسیرهای تجاری در تنگه هرمز وارد می‌شد، توجیه شد. همان‌طور که خبرگزاری تسنیم نقل کرد، پس از برخورد سپاه با یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت، نیروهای آمریکایی به مناطق اطراف بندرعباس شلیک کردند.

در میان این تنش‌ها، آمریکا اخیراً تحریم‌هایی علیه نهاد جدیدی به نام "نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس" که توسط جمهوری اسلامی برای هماهنگی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد شده است، اعمال کرده است. سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن در یک نامه به وزیر خزانه‌داری، اسکان این نهاد را زیر سوال برده و خواستار تحریم هر شرکتی باشد که در پرداخت هزینه‌های عبور از تنگه هرمز به حکومت ایران کمک می‌کند.

کاتن تأکید کرد که تنگه هرمز برای همه باز است و آمریکا نظارت کامل بر این مسیر آبزی دارد. در عین حال، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس حوزه نظارتی خود را از خطوط اتصال کوه مبارک در ایران تا انتهای جزیره قشم تعیین کرده و عبور بدون مجوز را غیرقانونی می‌داند. این نهاد در پی بحران اخیر تنگه هرمز ایجاد شد و هدف آن ساماندهی عبور کشتی‌ها و تقویت همکاری با سپاه پاسداران به عنوان مسئول امنیت تنگه است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سپاه پاسداران بندرعباس تنگه هرمز تحریم آمریکا ارتش کویت

United States Latest News, United States Headlines