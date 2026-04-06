سپاه پاسداران: حمله موشکی به یک کشتی کانتینر اسرائیلی و اهداف دیگر

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انجام حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف نظامی و صنعتی آمریکا و اسرائیل در منطقه خبر داد. در این عملیات یک کشتی کانتینر اسرائیلی با موشک کروز هدف قرار گرفت و آتش گرفت. همچنین اهدافی در تل آویو، حیفا، بئر السبع و پایگاههای آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند. این اقدام در پی افزایش تنشها در منطقه صورت گرفته است.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که در ادامه عملیات وعده صادق ۴، حملات ترکیبی موشکی و پهپادی را علیه اهداف نظامی و صنعتی آمریکا و اسرائیل در منطقه انجام داده است. به روزرسانی: ۰۶ آپریل ۲۰۲۶\روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه از صبح امروز در چارچوب موج ۹۸ عملیات وعده صادق ۴ را علیه اهداف مشخص آمریکا و اسرائیل انجام دادهاند.
در این بیانیه آمده است: در بخش نخست این عملیات نیروی دریایی سپاه، کشتی کانتینر SDN7 متعلق به اسرائیل را با موشک کروز مورد هدف دقیق قرار دادند که پس از انهدام دچار آتش سوزی گسترده شد. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که شمال و جنوب تلآویو، مراکز راهبردی در حیفا، شرکتها و کارخانههای شیمیایی در بئر السبع و محل حضور نیروهای ارتش اسرائیل در پتاح تکفا مورد اصابت دقیق موشکهای بالستیک ایرانی با توجه به ناتوانی رهگیری موشکها توسط پدافند هوایی فوق پیشرفته رژیم قرار گرفتند. در این بیانیه فوق ادعا شده است: ناو بالگردبر آبی _ خاکی LHA7 ارتش تروریستی آمریکا با بیش از ۵۰۰۰ ملوان و تفنگدار همچنین مورد هجمه پرتابهای برق آسای ایرانی قرار گرفت که پس از این موج تهاجمی مجبور به عقب نشینی تا اعماق جنوب اقیانوس هند شد. در این بیانیه تصریح شده است که مرکز تولید مشترک پهپادهای امارات و اسرائیل به همراه تعدادی از هواگردهای مستقر در پایگاه علی السالم مورد اصابت دقیق پهپادی و موشکی قرار گرفتند. سپاه پاسداران تاکید کرد: تردد در تنگه هرمز و تحرکات در آبهای خلیج فارس تحت رصد سامانههای نیروی دریایی سپاه قرار دارد و کوچک ترین تحرک با برخورد قاطع این نیرو روبرو خواهد شد. این اقدام در پی تنشهای فزاینده در منطقه و افزایش حملات متقابل صورت گرفته است.
