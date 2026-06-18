دولت سوئیس نشست دیپلماتیکی بین ایالات متحده، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورها برای بررسی جزئیات توافقنامهٔ جدیدی که به خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا‑صهیونیستی علیه ایران میانجامد، برگزار میکند. متن یادداشت تفاهم دیجیتالی توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ امضا شد و شامل بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریمهاست.
دولت سوئیس به زودی نشست دیپلماتیکی بینالملل ی را در روز جمعه برگزار میکند که در آن نمایندگانی از ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مرتبط حضور خواهند یافت.
هدف اصلی این جلسه، بررسی جزئیات توافقنامه جدید بینالمللی است که در آن به خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. این توافقنامه پس از مذاکرات طولانیمدت در قالب یک یادداشت تفاهم تدوین شد و در اوایل صبح روز پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، توسط دو رئیسجمهور ایران و ایالات متحده به امضای دیجیتال رسید.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پس از تأیید متقابل مدارک، این سند تاریخی را بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی به تصویب رساندند. بعد از اتمام این مراسم، انتظارات بینالمللی از جمله کاهش تحریمها، بازگشت سرمایهگذاریها و باز کردن مرزهای تجاری به سرعت افزایش یافت.
به گفته مراجع رسمی، این توافقنامه نهتنها به بازنگری تنظیمات تحریمهای اقتصادی منجر میشود، بلکه تعهدات جدیدی برای باز کردن تنگه هرمز به عنوان یک مسیر بحرانی حملونقل انرژی نیز در بر میگیرد. مقامات آمریکا اعلام کردند که هرگونه محاصرهسازی دریایی و محدودیتهای ناوبری در این آبها باید فوراً لغو گردد و ایامنامهٔ بینالمللی برای حفظ آزادی عبور کشتیها در این مسیر فراهم شود.
همچنین، بر اساس متن توافق، برنامهای برای نظارت مشترک بر اجرای مفاد آن توسط ارگانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا تنظیم شده است تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف به تعهدات خود پایبند میمانند. از سوی دیگر، خبرهای مختلفی دربارهٔ واکنشهای داخلی و بینالمللی پس از این امضا منتشر شده است.
برخی رسانههای آمریکایی به انتشار ویدئوهایی از مراسم امضای دیجیتال پرداختهاند که نشان میدهد ترامپ پس از تأیید نهایی، سند را روی یک تبلت الکترونیکی با دقت بالا امضا کرده است. در عین حال، مقامات ایرانی تاکید کردهاند که این توافقنامه، گامی اساسی برای رفع تحولات سیاسی و اقتصادی کشور است و انتظار میرود که با رفع تحریمهای مالی و تجاری، رشد اقتصادی ایران بهسرعت ارتقا یابد.
همینطور، برخی ناظران سیاسی به این نکته اشاره کردهاند که این توافقنامه میتواند به عنوان پیشزمینهای برای یک دیپلماسی جدید در خاورمیانه باشد که به کاهش تنشها و ایجاد فضای گفتگو بین قدرتهای بزرگ منجر شود. در نهایت، حضور سوئیس به عنوان میزبان این نشست، نشاندهندهٔ نقش میانهرویی این کشور در تسهیل گفتوگوهای حساس و ارائه زیرساختهای مورد نیاز برای مذاکرات سطح بالا است
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