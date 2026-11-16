انتقاد از جریان سوپرانقلابی به دلیل عدم ارائه برنامه عملیاتی و تکیه بر شعار و دشمن‌تراشی. بررسی تأثیر این رویکرد بر حکمرانی، اقتصاد و کاهش اعتماد عمومی در کشور.

جریان سیاسی سوپرانقلابی‌ها با وجود انرژی بالای خود در تخریب رقبا و حمله به دولت، در ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات کشور دچار خلاء اساسی است. این شکاف عمیق میان ادعای انقلابی‌گری و عدم توانایی در ارائه برنامه، هزینه‌های سنگینی را بر دوش حکمرانی و مدیریت کشور می‌گذارد. کشور را نمی‌توان تنها با شعار های کلی و انتقادات بدون سازوکار اجرایی اداره کرد و مردم نیازمند برنامه‌های مشخص برای بهبود زندگی خود هستند.

بی‌برنامگی و هزینه‌های حکمرانی

جریان سوپرانقلابی‌ها برای تخطئه دولت و حمله به رقبا لحظه‌ای درنگ نمی‌کند، اما برای عبور کشور از بحران‌های موجود، طرح مشخصی در دست ندارد. انقلابی‌گری واقعی باید خود را در حل مسائل کشور و بهبود زندگی مردم نشان دهد و تا این اتفاق نیفتد، ادعای انقلابی‌تربودن پوچ خواهد بود. این جریانی که نقد سیاسی را به اتهام‌زنی و اختلاف نظر را به دشمنی تبدیل کرده، میدان را برای جهل تهاجمی و شکل‌گیری روایت‌های پیچیده بدون سند باز کرده است.

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انکار بحران‌ها و سیاه‌نمایی

مشکل عمیق‌تر اینجاست که بخشی از این جریان اساساً تصویری روشن از بحران‌های کشور ندارد و هرگونه اشاره به مسائلی مانند شکاف دولت-ملت، فرسایش سرمایه اجتماعی، بحران اقتصادی، مهاجرت نخبگان و افول مرجعیت رسانه‌ای را سیاه‌نمایی می‌خواند. وقتی مسئله انکار شود، طبیعی است که نیازی به راه‌حل هم حس نشود و جامعه در مسیری نادرست و پرخطر حرکت کند. این رویکرد منجر به شکل‌گیری فضایی می‌شود که در آن اطلاعات نادرست با اطمینان و خشم دفاع می‌شود و جایگزین استدلال منطقی می‌گردد.

عدم ارائه راهکارهای اجرایی

اگر مجموعه مواضع، سخنرانی‌ها و تولیدات رسانه‌ای طیف سوپرانقلابی را بررسی کنیم، به دشواری می‌توان حتی دو صفحه پیشنهاد مشخص و منسجم برای اداره کشور پیدا کرد. کمتر می‌توان از میان انبوه اظهارنظرهای آنان، برنامه‌ای عملیاتی درباره اقتصاد، سیاست خارجی، مدیریت بحران یا اصلاح نظام اداری استخراج کرد. معمولاً با مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی مواجهیم که باید قوی بود، باید انقلابی ماند و باید در برابر دشمن ایستاد، بدون آنکه سازوکار اجرایی خاصی ارائه شود.

دیوسازی و حذف رقبا

نگران‌کننده‌تر از خلأ برنامه‌ای، شکل‌گیری نوعی فضای ذهنی است که در آن اختلاف سیاسی به دشمنی تبدیل می‌شود. دیوسازی از چهره‌های سیاسی سابق و نسبت‌دادن نیت‌های پنهان و خطرناک به آنها، بدون ارائه شواهد، جای رقابت سیاسی را گرفته است. این پدیده به‌جای استدلال، بر توهم توطئه و به‌جای رقابت، بر حذف و طرد تکیه دارد که نتیجه آن تخریب اعتبار اشخاص و عادی‌شدن اتهام‌زنی است.

تجربه تلخ مدیران رسانه ملی

برای نمونه، برخی مدیرانی که امروز در رأس رسانه ملی قرار گرفته‌اند، زمانی که بیرون از این سازمان بودند، منتقدان پُرشور عملکرد آن محسوب می‌شدند. می‌گفتند که اگر تلویزیون به آنها سپرده شود، آن را به جایگاه واقعی‌اش بازمی‌گردانند، اما سرشان به دیوار واقعیت خورد. حاصل‌ کارشان بازتولید همان ضعف‌های گذشته با کیفیتی نازل‌تر بوده است و جامعه و ساختار مدیریت در وضعیتی از انتظار و تعلیق به سر می‌برند.

راه‌حل عقلانیت و برنامه‌ریزی

پاسخ به این وضعیت در بازگرداندن عقلانیت به سیاست و احیای امکان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری است. جریانی که مدعی صلاحیت بیشتر است، پیش از مطالبه قدرت باید برنامه‌اش را روی میز بگذارد و معلوم کند چه مشکلی را چگونه حل می‌کند و چه هزینه‌ای می‌پردازد. کشور را با شعار نمی‌شود اداره کرد، با برنامه می‌شود و هر تغییر پایدار نیازمند پذیرش مسئولیت نتایج است.