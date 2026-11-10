سومین اجلاس سران روسیه و آفریقا در مسکو و تلاش برای تثبیت نفوذ

سومین اجلاس سران روسیه و آفریقا با حضور نمایندگان ۴۸ کشور آفریقایی در مسکو برگزار شد. پیامدهای این نشست برای تجارت، امنیت و جایگاه روسیه در قاره آفریقا بررسی می‌شود.

سومین اجلاس سران روسیه و آفریقا در روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ در مسکو برگزار شد. نمایندگان ۴۸ کشور آفریقایی در این نشست حضور داشتند و از میان آنان ۲۲ کشور در سطح رئیس کشور یا دولت حضور یافتند.

این اجلاس در شرایطی برگزار شد که آفریقا به کانون توجه و رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. مسکو با این نشست در پی تحکیم موقعیت خود در قاره‌ای است که پیوندهای تاریخی و سیاسی آن با روسیه را به شراکتی پایدار در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فناورانه تبدیل کند.

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نظم چندقطبی و جایگاه تازه آفریقا در اجلاس سران روسیه و آفریقا

یکی از محورهای برجسته اجلاس سران روسیه و آفریقا، تأکید بر ضرورت شکل‌گیری نظم چندقطبی و پایان دادن به مناسبات نابرابر در نظام بین‌الملل بود. پوتین با یادآوری حمایت اتحاد شوروی از جنبش‌های استقلال‌طلبانه آفریقا، کوشید روسیه را شریکی تاریخی معرفی کند.

این روایت مناسبات روسیه با قاره آفریقا را بر پایه احترام به حاکمیت ملی و منافع متقابل تعریف می‌کند. این گفتمان، به‌ویژه در کشورهای ساحل که در سال‌های اخیر در روابط خود با قدرت‌های غربی بازنگری کرده‌اند، ظرفیت پذیرش سیاسی دارد.

با این حال، استقبال آفریقایی‌ها از مسکو به معنای همسویی راهبردی با روسیه نیست. بسیاری از دولت‌های این قاره درصدد تنوع‌بخشی به شرکای بین‌المللی و افزایش قدرت چانه‌زنی خود هستند.

مطالبه اصلاح ساختار شورای امنیت، افزایش سهم آفریقا در نهادهای مالی بین‌المللی و برخورداری از جایگاهی متناسب با وزن جمعیتی و سیاسی این قاره نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی رقابت قدرت‌ها را فرصتی برای بازتعریف موقعیت خود می‌دانند.

حجم تجارت ۲۷ میلیارد دلاری و هدف ۴۰ میلیاردی روسیه

حجم مبادلات تجاری روسیه و آفریقا در سال ۲۰۲۵ از ۲۷ میلیارد دلار فراتر رفت. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد قابل توجهی دارد، اما هنوز با هدف ۴۰ میلیارد دلاری که پوتین اعلام کرده بود فاصله دارد.

غلات، کودهای شیمیایی، انرژی، صنایع معدنی، حمل‌ونقل و فناوری مهم‌ترین محورهای همکاری دو طرف هستند. روسیه می‌کوشد از جایگاه تأمین‌کننده کالاهای اساسی فراتر رود و شریکی مؤثر در توسعه زیرساختی و صنعتی آفریقا شود.

پروژه نیروگاه هسته‌ای الضبعه مصر با مشارکت روس‌اتم نمونه‌ای از این تلاش به شمار می‌رود. با این حال، محدودیت منابع مالی، دشواری تأمین اعتبار پروژه‌های بزرگ و پیامدهای تحریم‌های غرب، موانع جدی این راهبرد هستند.

از این رو، موفقیت روسیه با شمار توافق‌نامه‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان سرمایه‌گذاری واقعی، انتقال فناوری و اجرای پروژه‌های مولد ارزیابی خواهد شد.

امنیت منطقه ساحل و همکاری دفاعی روسیه با مالی و بورکینافاسو

حضور امنیتی روسیه، به‌ویژه در منطقه ساحل، یکی دیگر از پایه‌های راهبرد مسکو در آفریقاست. توسعه همکاری‌های دفاعی با مالی، بورکینافاسو و نیجر و فعالیت آفریکا کورپس، اهمیت این منطقه را در محاسبات کرملین نشان می‌دهد.

برای دولت‌های این کشورها، همکاری با مسکو علاوه بر تأمین نیازهای نظامی، نمادی از استقلال در تصمیم‌گیری دفاعی و فاصله گرفتن از ترتیبات امنیتی سنتی غرب محسوب می‌شود.

با این حال، تداوم ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح نشان می‌دهد که برتری نظامی به تنهایی قادر به حل ریشه‌ای بحران ساحل نیست. نفوذ پایدار روسیه به توسعه اقتصادی، تقویت حکمرانی و ایجاد فرصت‌های اجتماعی گره خورده است.

رقابت چین، اروپا و آمریکا بر سر آفریقا

اهمیت اجلاس مسکو با بررسی رقابت گسترده قدرت‌های جهانی روشن‌تر می‌شود. چین با سرمایه‌گذاری زیرساختی، اروپا با پیوندهای تاریخی و تجاری، آمریکا با ابزارهای اقتصادی و امنیتی، و ترکیه و کشورهای عربی با گسترش سرمایه‌گذاری، هر یک در پی تحکیم موقعیت خود در این قاره هستند.

ماهیت این رقابت نیز دگرگون شده است. امروز گشایش سفارتخانه، اعلام حمایت سیاسی یا امضای تفاهم‌نامه برای تثبیت نفوذ کافی نیست و میدان اصلی به سرمایه‌گذاری مولد، انتقال فناوری و مشارکت در زنجیره ارزش اقتصادی منتقل شده است.

سومین اجلاس مسکو بازتاب تقاطع دو محاسبه متفاوت بود. روسیه می‌کوشد آفریقا را به یکی از پایه‌های نفوذ جهانی خود بدل کند، در حالی که کشورهای آفریقایی در پی بهره‌گیری از رقابت قدرت‌ها برای ارتقای استقلال و جایگاه بین‌المللی خود هستند.

برای جمهوری اسلامی ایران نیز این تحول به معنای ضرورت عبور از دیپلماسی صرفا سیاسی و حرکت به سوی همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌محور با آفریقاست. روابط سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی و دستاوردهای ملموس نمی‌تواند نفوذ پایدار ایجاد کند.