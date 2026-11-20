پس از تغییرات سیاسی در دمشق، آمریکا و سوریه توافق همکاری نفتی با شرکت شورون را نهایی می‌کنند. تحلیل دقیق آثار اقتصادی و استراتژیک این رویداد.

تام باراک ، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، ضمن استقبال گسترده از گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایالات متحده و سوریه ، اعلام کرد که دمشق پس از سقوط بشار اسد وارد مرحله‌ای جدید از انعقاد قراردادهای واقعی با شرکت‌های بین‌المللی شده است. این اظهارات در واکنش به پیشرفت‌های حاصل شده در توافق همکاری میان شرکت آمریکایی شورون و شرکت نفت سوریه ، در تاریخ جمعه ۲۹ آبان ماه صادر شد.

توسعه همکاری‌های نفتی با شرکت شورون

شورون و شرکت نفت سوریه در تاریخ پنجشنبه ۲۸ آبان ماه، جلسه مذاکراتی را برگزار کردند که در آن ماهر خلیل الحسن، مدیرعامل شرکت نفت سوریه، و نمایندگان ارشد شرکت آمریکایی حضور داشتند. محور اصلی این مذاکرات، اجرای تفاهم‌نامه پیشین و تبدیل آن به یک چارچوب عملیاتی برای اکتشاف نفت و گاز در بلوک شماره یک واقع در آب‌های سرزمینی سوریه بود. این طرح انرژی پتانسیل بالایی برای توسعه منابع انرژی فراساحلی در این کشور دارد.

Also read رای دادگاه بین‌المللی در مورد نسل‌کشی روهینگیا توسط میانمار

تام باراک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سوریه آماده پذیرش قراردادهای بزرگ و واقعی متناسب با مرحله کنونی خود است. این دیپلمات آمریکایی تأکید کرد که هدف از این همکاری‌ها، آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه انرژی سوریه و استفاده از آن‌ها برای رشد اقتصادی کشور است. او مشاهده این تحولات مثبت را مایه افتخار برای ایالات متحده دانست و اعلام کرد که دولت جدید سوریه گام‌های محکمی در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برداشته است.

مذاکرات فنی و اجرایی پروژه انرژی

در جریان مذاکرات روز پنجشنبه ۲۸ آبان، ماهر خلیل الحسن بر حمایت کامل مدیریت شرکت نفت سوریه از همکاری با شورون تأکید ورزید و خواستار تسریع در روند نهایی کردن توافق اجرایی شد. نمایندگان شرکت آمریکایی نیز در این نشست، آمادگی کامل خود را برای تکمیل مراحل باقی‌مانده و اجرای عملیاتی پروژه اعلام کردند. این تعاملات بر پایه تفاهم‌نامه‌ای است که در بهمن ماه سال گذشته بین شرکت نفت سوریه، شرکت شورون، و شرکت هلدینگ بین‌المللی پاور قطر برای اکتشاف نفت و گاز در نخستین میدان فراساحلی سوریه امضا شده بود.

اگرچه تفاهم‌نامه اولیه امضا شده است، اما توافق اجرایی نهایی هنوز در دست مذاکره است و جزئیات دقیق زمان‌بندی استخراج و بازاریابی به زودی مشخص خواهد شد. خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، در گزارش خود به این مذاکرات پرداخت و اعلام کرد که پیشرفت در این توافق نشانه‌ای از بهبود روابط تجاری بین دمشق و واشنگتن است. این پروژه می‌تواند نقشی کلیدی در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی سوریه ایفا کند.

تغییرات استراتژیک سیاسی و اقتصادی دمشق

پس از سقوط رژیم بشار اسد در آذر ماه ۱۴۰۳، دولت جدید سوریه به ریاست احمد الشرع، سیاست نزدیکی به کشورهای غربی و فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و متحدان منطقه‌ای آن را در دستور کار خود قرار داد. این تغییر رویکرد سیاسی زمینه‌ساز دیدارهای احمد الشرع با پرزیدنت دونالد ترامپ شد. دولت آمریکا نیز در پاسخ به این تغییرات، اقداماتی را برای کاهش تحریم‌ها و تسهیل روابط اقتصادی با سوریه انجام داده است که منجر به ایجاد بستر مناسب برای حضور شرکت‌های بزرگ نفتی شده است.

دولت سوریه امیدوار است که گسترش همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، علاوه بر جذب سرمایه خارجی، به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ داخلی و احیای صنعت نفت و گاز این کشور کمک شایانی کند. پیشرفت مذاکرات با شرکت شورون به عنوان یکی از نشانه‌های اصلی گسترش روابط اقتصادی آمریکا و سوریه پس از تغییر حکومت در دمشق تلقی می‌شود. بخش انرژی می‌تواند یکی از محورهای اصلی این روابط در ماه‌های آینده باشد که تأثیر مستقیمی بر ثبات و رفاه منطقه خواهد داشت.