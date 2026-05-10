تغییر در وضعیت پیش‌نویس‌های انرژی با جنگ ایران و سقوط تنگه هرمز، باعث افزایش شدید قیمت‌های انرژی شده است. این افزایش قیمت‌های انرژی باعث سود شرکت‌های بزرگ جهانی انرژی از جمله اروپایی‌ها شده است. همچنین، جنگ باعث این‌جوری عمل کرده است که شرکت‌ها، بانک‌ها و خانواده‌ها بودجه خود را کاهش دهند.

در حالی که خانواده‌ها در سراسر جهان هزینه‌های جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را می‌پردازند، برخی شرکت‌ها در همین مدت سودهای کلانی به دست آورده‌اند.

بلاتکلیفی ناشی از این درگیری و بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی ایران، هزینه‌های زندگی را افزایش داده و بودجه شرکت‌ها، خانواده‌ها و دولت‌ها را تحت فشار قرار داده است. اما در حالی که برخی تا مرز بحران پیش رفته‌اند، گروهی دیگر - که کسب‌وکار اصلی‌شان در زمان جنگ سودآورتر است یا از نوسانات قیمت انرژی نفع می‌برند - درآمدهای بی‌سابقه‌ای کسب کرده‌اند.

در اینجا برخی از شرکت‌ها و حوزه‌هایی را مرور می‌کنیم که با ادامه جنگ در خاورمیانه، میلیاردها دلار سود به دست آورده‌اند





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جنگ ایران بسته شدن تنگه هرمز افزایش قیمت‌های انرژی نوسانات قیمتی سود شرکت‌های بزرگ نفتی و مالی

United States Latest News, United States Headlines