سودای هزینهٔ اجاره در تهران: میانگین ودیعه یک میلیارد و صد میلیون تومان و اجاره ماهانه نوزده میلیون تومان

آمار جدید نشان می‌دهد متوسط ودیعه برای واحد ۸۹ متری در تهران یک میلیارد و صد میلیون تومان و متوسط اجارهٔ ماهانه نوزده میلیون تومان است؛ با تبدیل ودیعه به اجاره هزینه تا پنجاه و دو میلیون تومان می‌رسد و بیش از هفتاد درصد درآمد یک زوج شاغل را می‌بلعد. تورم اجاره نسبت به تورم عمومی کمتر است و مهاجرت به حومهٔ شهر به عنوان راهکار اصلی مطرح می‌شود.

در سال جاری، بازار مسکن و اجاره‌نشینی در کلان‌شهر تهران با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط "دنیای اقتصاد "، میانگین ودیعه‌ای که مستاجران برای یک واحد آپارتمانی با مساحت ۸۹ متر مربع و عمر ساختمان هفت ساله می‌پردازند، به یک میلیارد و صد میلیون تومان می‌رسد.

همینطور متوسط اجارهٔ ماهانه برای چنین ملکی حدود نوزده میلیون تومان تعیین شده است. این ارقام نشان‌دهنده فشار شدید مالی بر خانواده‌های شهری است؛ چرا که در بسیاری از موارد، هزینهٔ تمام‌عیار اجاره و ودیعه می‌تواند نزدیک به دو برابر درآمد خالص یک زوج شاغل شود. جایی که پیش‌بینی می‌شد با ادامهٔ افزایش نرخ تورم و به‌ویژه تورم خوراکی‌ تا سقف صد درصد، فشار بر اجاره‌نشینی شدت بیشتری یابد، اما واقعیت متفاوت است.

جهش‌های هزینهٔ معیشتی باعث شده است تا برخی از مستاجران به جای پذیرش افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی اجاره، به سمت تمدید قراردادهای قبلی با شرایط ثابت تمایل نشان دهند. گزارش‌ها حاکی از این است که بیشتر قراردادهای تمدیدی در ماه اردیبهشت، پس از مذاکرات سخت، با رفع نواقص جزئی و حفظ نرخ فعلی اجاره بسته شده‌اند.

در این میان، اگر مبلغ ودیعه به صورت ماهانه به عنوان اجاره محاسبه شود، هزینهٔ ماهانه به حدود پنجاه و دو میلیون تومان می‌رسد که بیش از هفتاد درصد درآمد یک زوج شاغل را به خود اختصاص می‌دهد و وضعیتی را به وجود می‌آورد که مستاجران قادر به تحمل این بار مالی نیستند. در نتیجه، تورم اجارهٔ مسکن در این سال کمتر از تورم عمومی که در فروردین ۵۳٫۷ درصد ثبت شده و نیز کمتر از تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها که به مرز صد درصد رسیده، باقی مانده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که بازار اجاره‌نشینی تحت فشارهای مختلفی از جمله محدودیت عرضه، سیاست‌های مالیاتی و درآمدی، و تمایل به مهاجرت به شهرهای حاشیه‌ای است. به‌گونه‌ای که مهاجرت به شهرهای حاشیهٔ تهران که اجارهٔ مسکونی در آن‌ها حدود بیست درصد ارزان‌تر است، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش هزینهٔ زندگی انتخاب شده است.

با این حال، برخی از افراد که به‌دنبال مسکن مناسب در مناطق مرکزی شهر هستند، با محدودیت‌های قانونی و اجرایی مواجه می‌شوند؛ به‌طوری‌که به‌گفته برخی منابع، اجارهٔ خانه برای برخی دسته‌های خاص از مستاجران به‌صورت موقت یا دائم ممنوع شده است. این تحولات نشان می‌دهد که بازار مسکن تهران در مسیر پیچیده‌ای از تنظیمات هزینه، سیاست‌های دولتی و واکنش‌های عمومی قرار دارد که نیاز به بررسی عمیق‌تر و سیاست‌گذاری هوشمندانه برای تعادل‌بخشی به این فضاست





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اجاره مسکن ودیعه خانه تورم اقتصادی مهاجرت شهری بازار مسکن

United States Latest News, United States Headlines