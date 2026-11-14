گسترش تجارت خرید و فروش مو در ایران به دلیل مشکلات معیشتی و قیمت‌های میلیاردی؛ از فروش کودکان تا اعتراضات کردستان.

بازار خرید و فروش مو در ایران به یکی از شگردهای دردناک تأمین نیازهای اولیه تبدیل شده است. این پدیده که یادآور داستان "بینوایان" ویکتور هوگو است، نشان‌دهنده عمق بحران معیشتی در لایه‌های مختلف جامعه است. فروشندگان شامل زنان، دختران و حتی کودکان هستند که برای خرید لباس یا درمان به این کار روی می‌آورند. این موهایی که به قیمت‌های بالا خریداری می‌شوند، وارد چرخه تولید کلاه‌گیس و اکستنشن می‌شوند.

جزئیات قیمت‌گذاری و فرآیند خرید مو

قیمت موی طبیعی در ایران بسته به طول، ضخامت و سلامت آن متفاوت است. گزارش‌های خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد یک دسته موی ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متری بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. برای موهای خاص و بسیار بلند آگهی‌هایی با قیمت‌های ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که این تجارت چقدر می‌تواند سودآور باشد، اما آیا فروشنده تمام این مبلغ را دریافت می‌کند؟

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مرکز زیبایی آرنیکا در خیابان ولیعصر تهران علاوه بر خرید حضوری، روزانه بسته‌های متعددی از شهرهای مختلف مانند زنجان و سردشت دریافت می‌کند. بسیاری از خریداران پنهان هستند و از طریق واتس‌اپ عکس موها را برای دریافت قیمت می‌فرستند. پس از توافق، قرار به صورت حضوری یا پستی گذاشته می‌شود. این روش ارتباطی نشان می‌دهد که چقدر این بازار از شفافیت دور است.

موج اعتراضات و اعتصاب در استان‌های غربی

همزمان با گزارش‌های مربوط به تجزیه و تحلیل اقتصادی، مردم استان کردستان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با تعطیلی کامل بازار و اعتصاب یکدست به جریان انقلاب ملی پیوستند. این اعتراض از ۱۶ دی ماه گسترش یافت و در ۱۸ و ۱۹ دی به اوج خود رسید. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد که اعتصاب و اعتراض تا روزهای بعد نیز ادامه یافت.

در شهرهایی مانند قروه، سنندج و دهگلان تجمعات شبانه ضدحکومتی با شعارهایی از جمله "مرگ بر دیکتاتور" و "این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده" برگزار شد. شهرستان قروه در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتصاب گسترده اصناف، شاهد تجمعات شبانه در نقاط مختلفی از جمله چهارراه تختی، خیابان مدرس و خیابان بوعلی بود. این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت موجود است.

اثرات اجتماعی و اقتصادی تجارت مو

فروش مو تنها یک تراکنش مالی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد. در ویدیوهای منتشر شده، دختران گیسوکمند پشت به دوربین نشسته‌اند و خریدار موهای آن‌ها را با قیچی تیزی می‌بُرد. گاهی اوقات دختربچه‌ای هشت‌ساله به همراه پدرش برای فروش موهایش می‌آید. پدرش می‌گوید به پول نیاز دارند و این نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر خانواده‌هاست.

برخی فروشندگان پس از توافق، موهایشان را در خانه کوتاه می‌کنند و برای خریداران می‌فرستند. این نشان می‌دهد که چقدر این تجارت برای مردم عادی به یک راه حل اضطراری تبدیل شده است. در گزارش‌های رسانه‌ای از تجارت و انتقال این موها به کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ارمنستان نیز نام برده شده است. این صادرات غیررسمی نشان می‌دهد که چقدر این بازار در اقتصاد غیررسمی نفوذ کرده است.