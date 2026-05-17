شرکت سوئیسی سواچ تصمیم گرفته است به دلیل ملاحظات ایمنی برای مشتریان و کارکنان، فروشگاه‌هایش را در سراسر بریتانیا تعطیل کند و شعبش در شهرهای بیرمنگام، کاردیف، گلاسکو، لیورپول، منچستر و شفیلد همچنان بسته باقی خواهد ماند. این شرکت قرار بود ساعت جیبی جدید خود را با همکاری شرکت اودمر پیگه در بریتانیا با قیمت تقریبی ۴۵۰ دلار عرضه کند. با بسته شدن فروشگاه‌ها، سواچ در حال حاضر این ساعت را به صورت آنلاین و با قیمت بیش از ۲۱ هزار دلار برای فروش گذاشته است. این شرکت همچنین اعلام کرده است که این ساعت با الهام از جنبش پاپ آرت دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و ترکیب آن با ساعت‌سازی، «جسارتی شاد و انگیزشی مثبت شامل ساعت» است.

با هجوم مردم برای خرید یک ساعت جدید و تولید محدود، شرکت سواچ ناچار شد فروشگاه‌هایش را در سراسر بریتانیا تعطیل کند. این شرکت سوئیسی اعلام کرد که «به دلیل ملاحظات ایمنی برای مشتریان و کارکنان خود» فروشگاه‌های خود را در لندن باز نخواهد کرد.

شعب این فروشگاه در شهرهای بیرمنگام، کاردیف، گلاسکو، لیورپول، منچستر و شفیلد نیز همچنان بسته خواهند ماند. این شرکت قرار بود ساعت جیبی جدید «رویال پاپ» خود را با همکاری شرکت اودمر پیگه در هشت مدل با قیمت تقریبی ۴۵۰ دلار عرضه کند. با بسته شدن فروشگاه‌ها، سواچ در حال حاضر این ساعت را به صورت آنلاین و با قیمت بیش از ۲۱ هزار دلار برای فروش گذاشته است





