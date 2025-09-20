گزارشهای متعددی از سوء استفاده شرکتها از حسابهای بانکی کارمندان برای فرار مالیاتی منتشر شده است. این اقدام منجر به مشکلات مالیاتی و حذف یارانهها برای کارمندان میشود. سامانه حمایت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دهکبندی خانوارها را تغییر داده است. وزیر کار به این موضوع واکنش نشان داده و راهکارهایی را ارائه کرده است.
تا به حال، گزارشهای متعددی از سوء استفاده شرکتها و مؤسسات از حسابهای بانکی کارکنان خود به منظور پنهانسازی گردش مالی واقعی و فرار از مالیات منتشر شده است. این اقدام به ویژه در کسب و کارهایی که حجم تراکنشهای بانکی بالایی دارند، اما برای کاهش مالیات، بخشی از معاملات خود را به حسابهای شخصی کارمندان منتقل میکنند، دیده میشود. بر اساس قوانین فعلی، هرگونه گردش مالی در حسابهای بانکی اشخاص حقیقی، حتی اگر صاحب حساب از آن بیاطلاع باشد، به نام همان شخص ثبت شده و مشمول بررسی مالیاتی خواهد شد.
این بدان معناست که کارمندانی که حسابهایشان برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته، ممکن است با مطالبه مالیات سنگین، جرایم دیرکرد و حتی پیگرد قانونی مواجه شوند. این روش، که توسط کارفرمایان برای فرار از مالیات استفاده میشود، نه تنها پیامدهای مالیاتی و قضایی جدی برای کارمندان به دنبال دارد، بلکه میتواند آنها را در فهرست مودیان متخلف قرار دهد، حسابهایشان را مسدود کند و دریافت تسهیلات بانکی را برایشان دشوار سازد.\در همین راستا، از شهروندان درخواست شده است که نسبت به استفاده دیگران از حسابهای بانکی شخصی خود هوشیار باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی، از طریق سامانه گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. موضوع سوء استفاده از حساب اشخاص و کارکنان شرکتها در زمینه مالیات، پیش از این نیز مطرح شده بود، اما افزایش گردش حساب افراد در سامانه حمایت نیز این مسئله را تشدید کرده است. سامانه حمایت، به عنوان مرجع اصلی دهکبندی و تعیین حمایتهای دولتی، شناخته میشود و یکی از شاخصهای مهم آن، مجموع گردش حسابهای خانوار است. در نتیجه سوء استفاده شرکتها از حسابهای کارکنان، باعث افزایش گردش مالی و در نهایت تغییر دهکبندی میشود. این امر، سبب شده است که برخی خانوارهای مستحق و نیازمند، به دلیل این سوء استفادهها، وارد دهک دهم درآمدی شده و از دریافت یارانه محروم شوند.\احمد میدری، وزیر کار، در پاسخ به سوالی درباره اشکالات دهکبندی، به ویژه در مواردی که افراد وظیفه کارپردازی داشتهاند، اظهار داشت که در این موارد، افرادی که هزینههای غیرمتعارفی به آنها محول شده است، باید از کارت صاحب مسئولیت استفاده کنند. وی همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی از سالها پیش، موضوع حسابهای تجاری را عملیاتی کرده است. به گفته وی، زمانی که حسابی برای خرید گروهی مورد استفاده قرار میگیرد، باید قالب تجاری داشته باشد. هر فردی بر اساس داراییهای خود شناسایی میشود و باید این تراکنشهای بانکی را به شرکت منتقل کند. میدری در پاسخ به اعتراض برخی شرکتها که اعتراض کارکنان را در این موارد نمیپذیرند، تاکید کرد که شرکتی که از کارکنان خود سوء استفاده میکند، نباید انتظار داشته باشد که یارانه آنها را پرداخت کند. وی همچنین تصریح کرد که مسیر مشخصی برای افرادی که معتقدند حذف یارانه آنها به درستی انجام نشده است، در نظر گرفته شده است. بر اساس این مسیر، از یک میلیون خانوار حذف شده از دریافت یارانه، 50 هزار نفر اعتراض کردهاند و اطلاعات اقتصادی این افراد بررسی و نتایج آن به آنها ارائه میشود. با توجه به احتمال حذف دهک نهم و هشتم در ماههای آینده، حتی اگر این گردش مالی باعث افزایش دهک یک خانوار متوسط شده باشد نیز، منجر به حذف یارانه و کالابرگ آنها خواهد شد. در حالی که رقم یارانه برای مدیران و صاحبان شرکتهای سوء استفاده کننده ممکن است قابل توجه نباشد، این مسئله میتواند برای کارمندان و کارگران آنها چالشزا باشد
فرار مالیاتی حساب بانکی کارمندان یارانه دهکبندی