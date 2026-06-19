سه موسسه بزرگ اعتبارسنجی، مودیز، فیچ و اس&پی گلوبال، به شرکت فضایی و هوش مصنوعی ایلان ماسک، اسپیس‌اکس، رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری دادند. این ارزیابی‌ها کمتر از یک هفته پس از عرضه‌اولیه رکوردشکن شرکت انجام شد و بدهی این شرکت را در محدوده سرمایه‌گذاری‌پذیر قرار می‌دهد.

فقط چند روز پس از عرضه اولیه رکوردشکن سهام اسپیس‌اکس در بورس، هر سه موسسه بزرگ اعتبارسنجی به این شرکت رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری دادند، در حالی که سهام تازه‌وارد آن روز پنجشنبه به شدت سقوط کرد.

شرکت فضایی و هوش مصنوعی ایلان ماسک روز پنج‌شنبه برای نخستین بار از مودیز، فیچ و اس&پی گلوبال رتبه اعتباری دریافت کرد؛ نقطه عطفی که بدهی این شرکت را محکم در محدوده سرمایه‌گذاری‌پذیر قرار می‌دهد و می‌تواند در حالی که در حال تامین مالی یک برنامه توسعه گسترده است، هزینه استقراض را برای آن کاهش دهد. این ارزیابی‌ها کمتر از یک هفته پس از عرضه‌اولیه رکوردشکن شرکت انجام شد؛ عرضه‌ای که حدود ۸۵.۷ میلیارد دلار (۷۳.۸ میلیارد یورو) جذب کرد و به بزرگ‌ترین عرضه‌اولیه سهام در تاریخ بدل شد





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