سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی به بیش از ۷ درصد رسید اما کمتر از نصف میانگین جهانی است

با وجود افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران تا ۷.۱۴ درصد، این رقم همچنان کمتر از نیمی از میانگین جهانی ۱۷.۳ درصدی است. محدودیت‌های گسترده اعمال شده بر اینترنت و قطعی‌های مکرر شبکه، خسارات اقتصادی hefty را ایجاد کرده و در صورت تداوم می‌تواند مانع جدی برای رشد این بخش باشد.

با توجه به اعلام معاون وزیر ارتباطات ایران، سهم اقتصاد دیجیتال این کشور از تولید ناخالص ملی از ۴.۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

این رقم با نرخی بالاتر از ۷ درصد، اگرچه نشان‌دهنده پیشرفت نسبی است، اما در مقایسه با میانگین جهانی ۱۷.۳ درصدی، کمتر از نیمی از سهم جهانی را شامل می‌شود. این مسئله در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد دیجیتال جهانی به سرعت در حال گسترش است و برآوردها حاکی از آن است که ارزش آن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۶ تریلیون دلار (معادل ۱۵ درصد اقتصاد جهانی) رسیده و در سال بعد به ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

همچنین بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که سهم این بخش از اقتصاد در کشورهای پیشرفته به مراتب بالاتر است، به‌گونه‌ای که در سوئد، نروژ، دانمارک، سوئیس و فنلاند تقریباً ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. در مقایسه با این کشورها، سهم اقتصاد دیجیتال در آمریکای شمالی بالای ۱۸ درصد، در چین حدود ۱۵ درصد و در امارات و عربستان حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد گزارش شده است.

حتی ترکیه با پیش‌بینی رسیدن بازار دیجیتالش به ۱۵۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ نیز از جایگاه بهتری نسبت به ایران برخوردار است. در حالی که اقتصاد دیجیتال جهانی در روند صعودی خود ادامه می‌دهد، این بخش در ایران با چالش‌های جدی روبرو است که مهم‌ترین آن محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت و قطعی‌های مکرر این شبکه است.

طبق برآوردها، خسارت ناشی از قطع اینترنت در ماه‌های گذشته به ۶ تا ۷ میلیارد دلار رسیده و این رقم تنها بخشی از تبعات منفی محدودیت‌های دسترسی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور است. معاون وزیر ارتباطات نیز با اشاره به شکاف میان رشد تقاضا و عقب‌ماندگی عرضه زیرساختی، هشدار داده که این موضوع می‌تواند در آینده به یکی از محدودیت‌های اصلی اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود.

در نتیجه، با وجود افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی، ایران همچنان در продолжиت根系 زیرساختی و توسعه‌ی فناوری‌های دیجیتال با شکاف قابل توجهی نسبت به میانگین جهانی و کشورهای پیشرفته منطقه و جهان مواجه است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد دیجیتال تولید ناخالص ملی میانگین جهانی محدودیت اینترنت قطع اینترنت زیرساخت دیجیتال سهم دیجیتال در اقتصاد ایران خسارات اقتصادی

United States Latest News, United States Headlines